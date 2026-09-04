رحل بعد عودته من خطبة الجمعة.. أهالي السويس يودعون شيخا بعد وفاته في حادث

خيم الحزن على أهالي محافظة السويس عقب وفاة الشيخ علي محمود عضو قطاع الدعوة بالجمعية الشرعية، متأثرًا بإصابته في حادث مروري.

وأدى الأهالي صلاة الجنازة على الفقيد عقب صلاة العشاء بمسجد المجاهدين بمنطقة المثلث، وسط حضور عدد من أسرته وذويه ومحبيه.

وكان الشيخ الراحل تعرض لحادث مروري أثناء عودته إلى منزله، عقب الانتهاء من أداء خطبة الجمعة التي كان مكلفًا بها قبل أن تتدهور حالته الصحية متأثرًا بإصاباته.

ونعت إدارة الدعوة بالجمعية الشرعية الشيخ علي محمود، وقدمت خالص التعازي لأسرته وذويه ومحبيه، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وشهدت مراسم تشييع الجثمان حالة من الحزن بين المشاركين، الذين حرصوا على وداع الفقيد والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله ما قدمه من علم ودعوة في ميزان حسناته.