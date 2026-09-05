فريق طبي بمستشفى الغردقة ينقذ مرضي الغسيل الكلوي من التجلط والانسداد

في إنجاز طبي جديد، نجح الفريق الطبي بمستشفى الغردقة العام في التعامل العاجل مع عدد من حالات انسداد وتجلط الوصلات الشريانية الوريدية (AV Fistula) لدى مرضى الغسيل الكلوي، وإعادة فتح وتسليك الوصلات واستعادة تدفق الدم بها، بما ساهم في الحفاظ عليها وضمان استمرار جلسات الغسيل الكلوي للمرضى دون تأخير.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتورة رشا عادل، مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور أحمد جلال، مدير إدارة المستشفيات، وبقيادة الدكتور أحمد عبد الغني، مدير مستشفى الغردقة العام.

وتُعد الوصلة الشريانية الوريدية (AV Fistula) من أهم وسائل إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لاعتماد المريض عليها بصورة منتظمة، ولذلك فإن تعرضها للانسداد أو التجلط يمثل حالة تستدعي التدخل الطبي السريع للحفاظ عليها وتجنب تعطل جلسات الغسيل.

وتعامل الفريق الطبي مع الحالات من خلال إجراء عمليات إزالة التجلطات (Declotting) وإعادة فتح وتسليك الوصلات، مع استعادة تدفق الدم وكفاءتها، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على الوصلات واستمرار جلسات الغسيل الكلوي للمرضى.

ويأتي هذا النجاح ثمرة للتعاون والتكامل بين قسم الكلى ووحدة الغسيل الكلوي وقسم جراحة الأوعية الدموية بالمستشفى، بما يتيح سرعة التعامل مع مضاعفات الوصلات الشريانية الوريدية، وتقليل الحاجة إلى استخدام القساطر الوريدية المركزية المؤقتة، ودعم استمرارية جلسات الغسيل الكلوي بصورة أكثر أمانًا.

الفريق الطبي

قسم الكلى:

د. هبة الشافعي – رئيس قسم الكلى.

قسم جراحة الأوعية الدموية:

أ.د. شريف حسين – رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية.

د. محمد مدين.

وأكدت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر أن هذا الإنجاز يعكس استمرار دعم الخدمات الطبية التخصصية بمستشفى الغردقة العام، وتعزيز التكامل بين مختلف التخصصات الطبية، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل، وتوفير رعاية صحية آمنة ومتكاملة لمرضى الكلى.