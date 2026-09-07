أخبار الوادي الجديد| تجديد التعاقد مع 70 معلمة بالفرافرة وبلاط وباريس.. والمحافظ تتابع أعمال التوريد والفرز بمجمع التمور

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار الساعات الماضية، كان من أهمها: لسد العجز برياض الأطفال.. محافظ الوادي الجديد: تجديد تعاقد المحافظة مع 70 معلمة بالفرافرة وبلاط وباريس.

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، تجديد تعاقد وتشغيل 70 معلمة بتخصص رياض الأطفال على حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة، لسد الاحتياجات الفعلية بالإدارات التعليمية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وتوفير الكوادر اللازمة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

وأوضحت المحافظ أن القرار يأتي في إطار إعادة تنظيم وتوزيع القوى البشرية، بالتزامن مع عودة عدد من المعلمات إلى مقار إقامتهن الأصلية، مع الموافقة على زيادة المقابل المالي للمعلمات بزيادة قدرها 1000 جنيهًا، مراعاةً للظروف المعيشية ودعم بيئة العمل، بما يحقق التوازن في الاحتياجات التعليمية ويحافظ على انتظام العمل بإدارات الفرافرة وبلاط وباريس وتحفيز العاملات على أداء مهامهن بكفاءة.

مع انطلاق موسم الحصاد

محافظ الوادي الجديد تتابع أعمال توريد وفرز التمور بمجمع التمور بالخارجة

تابعت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، انتظام أعمال استقبال محصول التمور بمجمع التمور التابع للمحافظة بمدينة الخارجة، والوقوف على سير العمل بمنظومة الاستلام والفرز، وذلك مع انطلاق موسم حصاد المحصول.

استعرضت موقف التوريد وانتظام إجراءات الاستلام والتعامل مع المزارعين، كما استمعت إلى مطالب وملاحظات عدد من المزارعين والمتعاملين مع المنظومة، عقب إعلان المحافظة عن سعر استرشادي مبدئي للموسم، في إطار وضع مؤشر عادل للسوق ودعم المزارعين وتنظيم حركة تداول وتسويق المنتج طوال الموسم.

وأكدت مجدي أن المحافظة تتعامل مع منظومة التمور باعتبارها منظومة متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح المزارعين والتجار والمصدرين مع الحفاظ على استقرار السوق، مشيرةً إلى أن السعر الاسترشادي المعلن لا يستهدف فرض سعر إجباري أو التدخل في آليات السوق والمنافسة مع القطاع الخاص، وإنما يمثل منفذًا إضافيًا أمام المزارعين لتسويق منتجاتهم، ويسهم في تحقيق قدر من التوازن بالسوق، خاصةً مع مراعاة اختلاف الأصناف والجودة وتكاليف الفرز والتداول والتسويق والتصدير، مؤكدةً أن المجمع سيواصل أداء دوره وفق الإمكانات المتاحة والضوابط المنظمة، مع متابعة عمليات الاستلام والفرز وحماية حقوق مختلف أطراف المنظومة.

وشددت المحافظ على ضرورة الالتزام بسرعة صرف مستحقات المزارعين بالمجمع دون تأخير، مع التأكيد على أهمية الدقة والموضوعية في تداول المعلومات المتعلقة بأسعار التمور، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار السوق ومصالح المزارعين والتجار على حد سواء.

رئيس مركز بلاط بالوادي الجديد يتابع أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق الخارجة/الداخلة



تفقد عمار منصور محمد رئيس مركز ومدينة بلاط صباح اليوم، معدلات التنفيذ لأعمال رفع كفاءة وتطوير طريق الخارجة/الداخلة، بالقطاع الممتد من الكيلو 120 حتى الكيلو 140

وتابع أعمال التنفيذ الجارية بالمرحلة الحالية من الأعمال حيث يجرى الانتهاء من تنفيذ طبقة الأساس تمهيدًا لتنفيذ طبقات الرصف الأسفلتي بعرض 9م،



وأكد رئيس المركز أن تعليمات معالي المحافظ التأكيد على الانتهاء من الأعمال الجارية خلال الفترة القادمة، والبدء في المرحلة التالية من أعمال استكمال الأعمال لتسهيل حركة المواطنين على هذا الشريان الحيوي الرابط بين مراكز المحافظة، ودعم خطط التنمية الشاملة والاستثمار الزراعي والعمراني بالمحافظة.