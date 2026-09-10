إبعاد مواطن سوري من مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية رقم 1318 لسنة 2026، بشأن إبعاد أحد المواطنين السوريين خارج البلاد، وذلك لأسباب تتعلق بالصالح العام.

تفاصيل القرار

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، فضلًا عن مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 30 يوليو 2026.

ونصت المادة الأولى من القرار على إبعاد المدعو محمد محمد نبيه الحلبي، سوري الجنسية، خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

فيما نصت المادة الثانية على أن يتولى مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ القرار.