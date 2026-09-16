البحيرة: إزالة 21 حالة تعدٍ على مباني أملاك الدولة ومتغيرات مكانية بمساحة 1383م2

شددت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالتصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حفاظًا على حق الدولة والشعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

شهدت مدن ومراكز المحافظة أمس تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات ، أسفرت عن إزالة 10حالات تعدٍ مباني، بإجمالي مساحة بلغت 463 مترًا مربعًا، إلى جانب إزالة 11حالة متغيرات مكانية لمبانٍ مخالفة، بإجمالي مساحة بلغت 920 م2

وتؤكد محافظ البحيرة على استمرار جهود المحافظة في التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات والمخالفات، ومواصلة الحملات الميدانية لرصد المخالفات والتعامل معها بصورة فورية، بما يعزز جهود الدولة في الحفاظ على أراضيها وصون الرقعة الزراعية، تنفيذًا لأحكام القانون.