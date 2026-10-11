العربي الناصري يناقش خطط الانتشار بالمحافظات ويؤكد دعم القضية الفلسطينية

عقد المكتب السياسي للحزب العربي الديمقراطي الناصري، برئاسة النائب الدكتور محمد أبو العلا رضوان، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، اجتماعًا تنظيميًا وسياسيًا موسعًا، بمقر الحزب المركزي بوسط القاهرة، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والتنظيمية، وبحث سبل تعزيز حضور الحزب في الشارع المصري وتفعيل دوره في مختلف المحافظات.

وشهد الاجتماع مشاركة الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إلى جانب قيادات الحزب وأعضاء المكتب السياسي وأمناء المحافظات، حيث ناقش الحضور عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير الأداء التنظيمي، ومتابعة خطط العمل الميداني، وتعزيز التواصل مع المواطنين والتفاعل مع القضايا الجماهيرية.

وتناول الاجتماع تقارير أمناء المحافظات بشأن خطط العمل والتحديات التنظيمية، إلى جانب مناقشة إعادة هيكلة بعض الأمانات، بما يسهم في ضخ دماء جديدة من الشباب، وتفعيل دور المرأة في العمل الحزبي، فضلًا عن التأكيد على أهمية تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين في القرى والنجوع، والعمل على تبني قضاياهم ومطالبهم اليومية.

وعلى الصعيد السياسي، جدد المجتمعون تمسك الحزب بثوابته القومية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مؤكدين دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، إلى جانب التشديد على أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة.

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات، أبرزها تشكيل لجان مصغرة من الأمانات المختلفة لمتابعة تنفيذ خطط التوسع والانتشار الحزبي في المحافظات، وتكثيف الندوات التثقيفية والسياسية داخل مقرات الحزب، بهدف رفع الوعي السياسي لدى الكوادر الشبابية وتعزيز قدراتها في العمل العام.

كما وجهت قيادة الحزب الشكر والتقدير للكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي على مشاركتها في الاجتماع وإسهاماتها الفكرية، التي أثرت المناقشات المتعلقة بالقضايا السياسية والمجتمعية.

وأكدت قيادة الحزب أن الاجتماع يأتي في إطار جهود تطوير الأداء التنظيمي وتعزيز الدور السياسي والمجتمعي للحزب العربي الديمقراطي الناصري، وتفعيل التواصل مع المواطنين، بما يدعم حضوره في الشارع المصري ويعزز مشاركته في مناقشة القضايا الوطنية.