أخبار التكنولوجيا.. صدمة لعشاق آبل لون الـ iPhone 18 Pro وتنافس آبل.. أفضل ساعات ذكية في الأسواق 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

صدمة لعشاق آبل لون الـ iPhone 18 Pro يختفي..ما القصة؟

بدأ مالكو هواتف iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max باللون العنابي الداكن (Burgundy) بمواجهة مشكلة غير متوقعة تمثلت في بهوت وتغير ملحوظ في لون الهيكل الخارجي بعد أسابيع قليلة من إطلاق الأجهزة.

ووثق أحد مستخدمي موقع Reddit هذا العيب بمشاركة صور تُظهر تحول سطح الألومنيوم لهاتفه من العنابي الغني إلى الأحمر الفاتح في غضون ثلاثة أسابيع فقط من الشراء وعند توجهه إلى متجر أبل، أفاد الموظفون بأنهم سيتواصلون مع المهندسين للفحص، دون تأكيد رسمي حتى الآن بشأن شمول هذه المشكلة ضمن الضمان أو توفير جهاز بديل.

حدث أبل المرتقب في 27 أكتوبر.. وحش الـ MacBook Pro القادم بمعالج M6

تتجه أنظار قطاع التكنولوجيا العالمي نحو شركة أبل، التي تستعد لإزاحة الستار عن الجيل الجديد من أجهزتها المحمولة الرائدة MacBook Pro المزودة بمعالجات M6 فائقة التطور، وذلك خلال حدث رسمي مرتقب في 27 أكتوبر الجاري.

تنافس آبل.. أفضل ساعات ذكية في الأسواق 2026

تشهد أسواق الأجهزة القابلة للارتداء طفرة هائلة، حيث تحولت الساعات الذكية من مجرد أدوات لمعرفة الوقت إلى مساعدين شخصيين يتابعون الصحة واللياقة والمدفوعات الرقمية ويعززون الطمأنينة على سلامة الأطفال. مع هذا التنوع الكبير في الماركات والمواصفات، أصبح اختيار الساعة المناسبة قراراً يتطلب موازنة دقيقة بين التصميم، وعمر البطارية، والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي

إذا كنت تبحث عن ساعة ذكية بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في ساعة Huawei Band 10 والتي حصلت على شهادات من SDPPI وTUV SUD، مما يكشف عن تصميمات حاصلة على تصنيف IP68 للمتانة، من المتوقع أن يتم إطلاق Huawei Band 10 في أبريل أو مايو 2025.

إصلاحه يقترب من سعر الجديد.. آبل تفاجئ المستخدمين بتكلفة صيانة HomeView

تثير تكاليف إصلاح شاشة آبل الذكية الجديدة HomeView تساؤلات بشأن جدوى شرائها، بعدما كشفت الشركة عن أسعار الصيانة التي قد تجعل إصلاح الجهاز قريبا من تكلفة استبداله بآخر جديد، خصوصا للمستخدمين الذين لا يمتلكون تغطية AppleCare+.

وكانت آبل قد فتحت باب الطلب المسبق على الجهاز بسعر يبدأ من 299 دولارا، على أن تبدأ عمليات التسليم في 13 نوفمبر.

ملصقات تتكلم في واتساب.. تحديث مرتقب يخرج عن المألوف

يستعد تطبيق واتساب، لإضافة تجربة جديدة إلى محادثاته، عبر اختبار ملصقات صوتية تفاعلية تتيح للمستخدمين إرسال ملصقات تتضمن أصواتا يمكن تشغيلها بالنقر عليها، إلى جانب تطوير أداة تتيح إنشاء ملصقات مخصصة تجمع بين الصور والمقاطع الصوتية.

وبحسب موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد تحديثات واتساب، ظهرت مؤشرات على الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي للتطبيق على نظام أندرويد، الذي يحمل الرقم 2.26.41.3، والمتاح عبر متجر جوجل بلاي.