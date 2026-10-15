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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

صدمة لعشاق آبل لون الـ iPhone 18 Pro يختفي..ما القصة؟

هواتف iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max
هواتف iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max
لمياء الياسين

بدأ مالكو هواتف iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max باللون العنابي الداكن (Burgundy) بمواجهة مشكلة غير متوقعة تمثلت في بهوت وتغير ملحوظ في لون الهيكل الخارجي بعد أسابيع قليلة من إطلاق الأجهزة.
ووثق أحد مستخدمي موقع Reddit هذا العيب بمشاركة صور تُظهر تحول سطح الألومنيوم لهاتفه من العنابي الغني إلى الأحمر الفاتح في غضون ثلاثة أسابيع فقط من الشراء  وعند توجهه إلى متجر أبل، أفاد الموظفون بأنهم سيتواصلون مع المهندسين للفحص، دون تأكيد رسمي حتى الآن بشأن شمول هذه المشكلة ضمن الضمان أو توفير جهاز بديل.

تفاصيل المشكلة وأبرز الألوان المتأثرة

لا تقتصر عيوب الهيكل الخارجي على تلاشي الألوان فحسب، بل تمتد لتشمل تحديات تصميمة أخرى:
تراكم الأتربة المستمر: يشتكي مستخدمون من تجمع الغبار الكثيف حول وحدة الكاميرا الخلفية وعدساتها. ورغم إمكانية تنظيفها، إلا أن الأتربة تعود بسرعة وتصبح واضحة للعيان، مما قد يعرض أغطية العدسات للخدش.
الألوان المتضررة: تتركز الشكاوى بشكل أساسي على اللون العنابي الجديد واللون الأسود، بينما تبدو الألوان الأخرى مثل الفضي والأزرق الفاتح (Glacier) سليمة ولم تُسجل حولها شكاوى مماثلة حتى الآن.
طبيعة التغير: على عكس الأتربة أو الزيوت السطحية، يبدو تغير اللون هذه المرة دائماً ولا يزول بالمسح أو استخدام الكحول.

تكرار لسيناريو العام الماضي وتكهنات الأسباب

تُعيد هذه الواقعة إلى الأذهان أزمة هواتف iPhone 17 Pro العام الماضي باللون البرتقالي الكوني (Cosmic Orange)، والتي واجهت شكاوى أكسدة وتغير لوني مشابهة.
وحتى الآن، لم تصدر شركة أبل أي بيان رسمي يوضح سبب هذه المشكلة أو يقر بوجود عيب تصنيعي. ورغم تكهن بعض خبراء التقنية والمستخدمين بأن السبب قد يعود إلى درجات الحرارة المرتفعة، أو التفاعل مع مواد كيميائية، أو التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV) أثناء الاستخدام في الهواء الطلق، إلا أن استقرار طبقة الألومنيوم المؤكسد على المدى الطويل لا يزال يطرح علامات استفهام كبيرة.

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