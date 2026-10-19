أم تنشر صورة تلميذ ابتدائي نام أثناء حل الواجبات: طفولته بتضيع وسط الكتب

نشرت ظريفة فؤاد ولية أمر على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورة لابنها “تلميذ الابتدائي” الذي نام أثناء كتابة الواجبات .

وقالت ولية الأمر : أصعب إحساس لما تلاقي ابنك نام وهو بيكتب الواجب، وكان كل اللي نفسه فيه إنه يخلص ويلحق يلعب شوية! .. طفل لسه من حقه يفرح ويجري ويلعب، بقى شايل هم الواجبات والمناهج اللي أكبر من طاقته .. هو إمتى هيلعب؟ وإمتى هيعيش طفولته؟

وأضافت : مش زعلانة عشان الواجب كتير وبس، أنا زعلانة على طفولة بتضيع وسط الكتب والكراسات، وعلى فرحة طفل كل أمنيته إنه يلعب شوية! ، ارحموا ولادنا.. مش عايزين غير إنهم يتعلموا ويعيشوا سنهم في نفس الوقت

وقد تفاعلت الأمهات مع الصورة المتداولة ، حيث قالت أفنان احمد : انا ابني نفس الكلام بالضبط مش عارفين نلاقي وقت يلعب شوية زي الأطفال اللي في سنهم نظام تعليم فاشل بكل المقاييس

وقالت زهراء صلاح : حرمو العيال من طفولتها مش ملاحقين واجب ولا تقييمات ولا دروس ولا مذاكرة والعيال يعيني تعبت ، وقالت أروى سالم : مهما الناس تتكلم ما حدش هيسمع كل اللي يهمهم ان التقييمات شغالة والاولاد يروحو المدارس

وقالت سمر عيد : انا بنتي بتعيط وهي نايمة وتصرخ وتنادي عليا مش عارفة اكتب الواجب مش عارفه احل ياماما ، وقالت آية عادل : والله ابنى في رابعة ابتدائي بيقولى انا عمري بيضيع في المدرسة والوجبات والحصص

وكانت قد انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورة من أحد الكتب المدرسية لتلاميذ الابتدائي ، كشفت عن قيام أحد التلاميذ بالإجابة على سؤال عن أمنيته قائلا : أمنيتي ان المدرسة تقع

وقد تفاعل رواد موقع التواصل الإجتماعي مع هذه الصورة التي اعتبروها تعبيرا عن كم الضغط الذي يعانيه تلاميذ الابتدائي من كثرة التقييمات والامتحانات والواجبات المطلوبة منهم إلى جانب صعوبة مناهجهم ، فمن جانبها قالت داليا عبد المنعم ولية أمر : أنا بنتى بتقولى مش عاوزة اروح المدرسه تاني ، وقالت نادية مصطفى : انا كمان ابني بيقول لي يارب المدرسة تقع ، وقال أحمد مصطفى الصاوي : عنده حق الأطفال تعبت

ومن جانبها ، تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن كثافة التقييمات والواجبات المدرسية، ومدى تناسب المناهج الدراسية مع الوقت المتاح، وضمان حق الطلاب في التقييم العادل.

وأكدت ضرورة مراجعة السياسات التعليمية، مشيرة إلى أنه لا يجوز أن تتحول التقييمات من وسيلة لقياس التعلم إلى عبء يستنزف الطلاب والأسر ويفرغ العملية التعليمية من هدفها الحقيقي.

وتساءلت الشريف عن مدى خضوع كثافة التقييمات لمراجعة تربوية تراعي أعمار الطلاب وقدراتهم على الاستيعاب، ومدى تناسب المناهج مع الوقت المتاح للشرح والفهم والمراجعة، محذرة من أن يؤدي تراكم المهام إلى التأثير على جودة التعلم.