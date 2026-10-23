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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ناقلة تحمل 40 ألف طن من الديزل الروسي تتجه إلى نيويورك

بوتين وترامب
بوتين وترامب
خاطر عبادة

أظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن اليوم الجمعة أن ناقلة نفط ترفع علم مالطا تحمل شحنة من الديزل الروسي تزن 40 ألف طن متري تتجه نحو نيويورك بعد اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لوكالة رويترز .


ووافقت روسيا على رفع الحظر الذي فرضته على نفسها على صادرات الديزل وتزويد الأسواق العالمية بالوقود، بما في ذلك الولايات المتحدة، في محاولة لخفض أسعار الوقود بعد اتفاق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب.

ويسعى ترمب إلى خفض أسعار الديزل، التي تتداول فوق 200 دولار للبرميل، قبل أسابيع فقط من انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، لكن الضغوط تمتد إلى ما هو أبعد كثيراً من الولايات المتحدة، ما يُثير مخاوف من أن يدفع تضخم أسعار الطاقة البنوك المركزية حول العالم إلى رفع أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن ناقلة محملة بالديزل الروسي ستبحر إلى الولايات المتحدة يوم الخميس، مع بدء موسكو تنفيذ اتفاق لإمدادات الوقود أبرمه فلاديمير بوتين ودونالد ترمب.

وأوضح نوفاك يوم الأربعاء الماضي، بحسب وكالة "تاس": "أنه ستُغادر الناقلة الأولى الميناء غداً، وفق الخطة"، وأضاف: "ستتبعها دفعات أخرى".

ولم يحدد نوفاك الميناء الروسي أو الجهة الموردة أو الناقلة، لكنه قال إن حمولة السفينة تبلغ 40 ألف طن متري، بحسب "تاس"، ويعادل ذلك نحو 300 ألف برميل.
وقال نوفاك في وقت سابق من الشهر الجاري إن روسيا تستهدف زيادة صادرات الديزل تدريجياً في نوفمبر وديسمبر، على أن تبلغ الإمدادات العالمية ما يصل إلى 3.5 مليون طن شهرياً بحلول نهاية العام.

بوتين ترامب اتفاق الديزل روسيا نيويورك

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