«اللقاحات الطبية بين الحقائق العلمية والشائعات المضللة»..ندوة لاعلام الداخلة بالوادي الجديد تزامنا مع إنطلاق الحملة القومية للتطعيم

نظّم مجمع إعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان «اللقاحات الطبية بين الحقائق العلمية والشائعات المضللة»، أعقبها جولة ميدانية في عدد من المدارس والوحدات الصحية بالقرى، تزامنا مع إنطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، والتي تهدف للحفاظ على صحة الأطفال والوقاية من الأمراض المعدية ومضاعفاتها، وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية والإدارة التعليمية بمركز الداخلة .

عقدت الندوة بمقر مجمع اعلام الداخلة، تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للإستعلامات السفير علاء يوسف، وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة اللواء أركان حرب دكتور تامر شمس الدين، وإشراف رئيس الإدارة المركزية لاعلام شمال ووسط الصعيد الأستاذ حمدي سعيد.

حاضر في الندوة الدكتور فوزي توفيق مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد ، في حضور لفيف من الأطباء والمتخصصين في المجال الصحي ، وموظفين من مختلف الإدارات التنفيذية بالمركز .

إفتتح الندوة محسن محمد، مدير مجمع إعلام الداخلة، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار تعزيز الحوار المجتمعي حول القضايا الصحية، وإتاحة الفرصة لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز التحديات المرتبطة بانتشار الشائعات الطبية وتأثيرها على وعي المواطنين.

وأكد على أن قضية اللقاحات الطبية تمثل أحد الموضوعات المهمة المرتبطة بالأمن الصحي للمجتمع، خاصة في ظل الانتشار السريع للمعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومايصاحب ذلك أحيانًا من تداول شائعات ومعلومات غير دقيقة قد تؤثر سلبًا على قرارات المواطنين الصحية.

وأضاف أن تنظيم الندوة بالتزامن مع انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية يأتي تأكيدًا لأهمية الدور الإعلامي في مساندة المبادرات الصحية القومية، وحث المواطنين على الاستفادة منها، وترسيخ ثقافة الوقاية باعتبارها ركيزة أساسية للحفاظ على صحة الأسرة والمجتمع.

ومن جهته استعرض الدكتور فوزي توفيق أهمية اللقاحات الطبية في الوقاية من الأمراض المعدية، ودورها في الحد من انتشار العدوى وحماية الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الأمراض، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالتطعيمات المقررة وفقًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة.

وأكد على أن الوعي الصحي لم يعد مسؤولية المؤسسات الطبية وحدها، بل أصبح مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف المؤسسات الإعلامية والصحية والتعليمية ومختلف مؤسسات المجتمع، من أجل تقديم المعلومات الصحيحة بلغة مبسطة، والرد على التساؤلات والمخاوف التي قد تنتاب المواطنين، استنادًا إلى الحقائق العلمية والمصادر الموثوقة.

وتحدث المحاضر عن أهمية الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، وأهدافها في تعزيز الحماية الصحية للأطفال والفئات المستهدفة، مع التأكيد على أهمية تعاون الأسر مع الفرق الطبية المختصة، والحرص على الحصول على المعلومات المتعلقة بالحملة من المصادر الرسمية.

وتطرق المحاضر إلى الشائعات والمفاهيم الخاطئة المرتبطة باللقاحات وتفنيدها ، موضحًا أهمية التمييز بين المعلومات المستندة إلى الأدلة العلمية والادعاءات غير الموثقة، وضرورة الرجوع إلى الأطباء والمتخصصين للحصول على إجابات دقيقة عن التساؤلات المتعلقة بالتطعيمات، وعدم الاعتماد على المنشورات مجهولة المصدر أو التجارب الفردية المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشددت الندوة على أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية والصحية في نشر الرسائل التوعوية، وتبسيط المعلومات الطبية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز المشاركة المجتمعية في إنجاح الحملات القومية الصحية.

يذكر أن الفعالية التي نظمها مجمع اعلام الداخلة بالتعاون مع الإدارة الصحية والإدارة التعليمية ، لم تقتصر فقط على الجانب التوعوي داخل قاعة المؤتمرات، بل شملت جولة ميدانية تفقدت عدداً من الوحدات الصحية والمدارس بمركز الداخلة، وذلك لمتابعة الانطلاقة الفعلية للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية على أرض الواقع، والتأكد من توافر كافة التجهيزات الطبية والجرعات اللازمة لاستقبال الأطفال وضمان سير الحملة بنجاح ويسر، حيث أعرب المواطنون وأولياء الأمور عن إرتياحهم لتوافر كافة الإحتياجات والتعاون المثمر من قبل الأطقم الطبية.