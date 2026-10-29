كوريا الجنوبية وألمانيا تتفقان على رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية معززة

أعلن الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، اليوم /الخميس/، أن بلاده وألمانيا اتفقتا على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى "شراكة استراتيجية معززة"، وتوسيع نطاق التعاون بينهما في قطاعات الصناعات المتقدمة وقطاع الدفاع.

وقال جاي ميونج، عقب قمة جمعته بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، بكوريا الجنوبية، في بيان صحفي مشترك "إن الإعلان المشترك الذي اعتمده البلدان يعكس التزامهما الراسخ بتعمق أواصر التعاون في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والثقافة والتبادل الشعبي، فضلا عن تعزيز التعاون المستقبلي والتنسيق الاستراتيجي.. حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية "كيه بي إس".

وخلال مباحثات القمة، شدد الرئيس الكوري الجنوبي على أهمية التعاون بين البلدين اللذين يتشاركان قيما مشتركة، لا سيما في ظل تزايد حالة عدم اليقين على الصعيد العالمي.

وأشار جاي ميونج إلى أن البلدين بنيا علاقات ودية وتعاونية متينة على مدار نحو 140 عاما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مضيفا أنهما يتشاركان أيضا تجربة تحقيق التنمية الاقتصادية.

من جانبه، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن التعاون بين البلدين بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي بل سياسيا أيضا، مبديا تطلعه للارتقاء بالعلاقات الوثيقة الممتدة لعقود إلى آفاق جديدة.

وفي إشارة إلى اصطحابه وفدا اقتصاديا كبيرا للمشاركة في مؤتمر آسيا والمحيط الهادئ التاسع عشر للشركات الألمانية الذي انطلق يوم الخميس، أعرب ميرتس عن ثقته بأن الشركات الكورية الجنوبية والألمانية ستعمل على تعزيز وتوطيد التعاون في مجالات متعددة خلال هذا التجمع الذي يستمر ثلاثة أيام، لا سيما في تقنيات المستقبل الحيوية وأشباه الموصلات.