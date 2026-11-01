قمة نارية بين ليفربول وأرسنال في أنفيلد.. صراع الصدارة يشعل البريميرليج

تتجه الأنظار إلى ملعب «أنفيلد»، في السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، لمتابعة القمة المرتقبة بين ليفربول وأرسنال، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، في مواجهة يسعى خلالها كل فريق لتحقيق نتيجة تعزز موقفه في سباق المنافسة على اللقب.

ويدخل أرسنال اللقاء بمعنويات قوية بفضل نتائجه المميزة في الدوري، بعدما حقق 7 انتصارات خلال أول 8 جولات، لكنه يأمل في تجاوز خيبة الخروج من كأس الرابطة الإنجليزية أمام فليتوود تاون، أحد أندية الدرجة الرابعة، بركلات الترجيح، عقب التعادل بهدف لمثله في الوقت الأصلي.

في المقابل، يطمح ليفربول إلى استثمار اللعب على ملعبه ووسط جماهيره لمواصلة نتائجه الإيجابية، بعدما حقق 3 انتصارات في آخر 4 مباريات، كما حصل على دفعة معنوية بالتأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة، عقب إقصاء تشيلسي.

وتحمل المواجهة صراعًا قويًا بين هجوم ليفربول ودفاع أرسنال، الذي نجح في الخروج بشباك نظيفة خلال 5 مباريات هذا الموسم، بينما يعول أصحاب الأرض على قدرات السويدي ألكسندر إيزاك، الذي سجل 6 أهداف في آخر 6 مواجهات، لقيادة الخط الأمامي واختراق دفاع الفريق اللندني.

ويمتلك أرسنال بدوره سلاحًا مهمًا يتمثل في الكرات الثابتة، بعدما سجل 19 هدفًا من الركلات الركنية خلال الموسم الماضي، محققًا رقمًا قياسيًا، ورغم تراجع فاعليته نسبيًا في هذا الجانب خلال الموسم الحالي، فإن الفريق لا يزال يمتلك عناصر قادرة على تشكيل خطورة كبيرة بفضل تفوقها في الكرات الهوائية.

وتبدو المواجهة مفتوحة على مختلف الاحتمالات، بين ليفربول الساعي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتأكيد صحوته، وأرسنال الذي يتطلع لتجاوز تعثره الأخير والتمسك بمساره القوي في الدوري، ما يجعل قمة أنفيلد اختبارًا مهمًا لطموحات الفريقين في المنافسة على اللقب.