قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفوضى تجتاح شوارع سويسرا في الهالوين.. حرائق واشتباكات مع الشرطة (فيديو)
حبس متهمة بالاعتداء طليقها في طنطا أسبوعين مع الشغل
أسرار سوهاج.. أماكن لا يعرف حكايتها الكثيرون.. يرقد ملوك الفراعنة وتختبئ حكايات 5 آلاف عام بـ"أم الجعاب"
احتجاجات شبابية واسعة تجتاح 34 مدينة ألمانية.. ونهب متاجر في فرانكفورت
الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر
«لن أعود إلا بجثمانه».. خمسة أيام من البحث عن شقيق ابتلعه سيل وادي وتير بنويبع
6.3 مليار دولار.. ترامب يلوح بمناقشة كوريا الشمالية بشأن أكبر سرقة للعملات المشفرة
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بخطة زمنية ومؤشرات أداء لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
طريقة إستخراج كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس في مصر
المتحف المصري الكبير يعلن أسعار التذاكر الجديدة.. التطبيق اعتبارًا من اليوم
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
9 قروش.. تراجع سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد حسم الكلاسيكو.. ريال مدريد يبحث عن انتصاره السادس تواليًا أمام راسينج سانتاندير

ريال مدريد
ريال مدريد
إسراء أشرف

يحل ريال مدريد ضيفًا على راسينج سانتاندير، في الخامسة والربع مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، في مواجهة يستهدف خلالها الفريق الملكي مواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز موقعه في سباق المنافسة على لقب الليجا.

ويدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حسم قمة الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2-1 على ملعب «كامب نو»، بفضل ثنائية نجمه الفرنسي كيليان مبابي، ليحقق فوزه الخامس على التوالي في مختلف البطولات، ويوقف سلسلة انتصارات غريمه الكتالوني في المسابقة المحلية.

ويطمح الفريق الملكي بقيادة مدربه جوزيه مورينيو إلى البناء على هذا الانتصار ومواصلة حصد النقاط، خاصة بعدما اشتعل الصراع على صدارة الدوري الإسباني، وتقلص الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة إلى 3 نقاط قبل انطلاق منافسات الجولة الحالية، ما يجعل أي تعثر محتمل مؤثرًا في سباق اللقب.

على الجانب الآخر، يتسلح راسينج سانتاندير بعاملي الأرض والجمهور، ويأمل في استغلال دفعة الفوز الأخير على إسبانيول بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره إلى انتصار، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة.

ويحتل راسينج المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، ورغم صعوبة المواجهة، فإن نتائجه على ملعبه تمنحه بعض الثقة، بعدما سجل 11 هدفًا في آخر 5 مباريات خاضها وسط جماهيره، دون أن يتعرض للهزيمة خلالها.

لكن الفريق يعاني بعض المشكلات الدفاعية، بعدما تلقى خسارتين ثقيلتين أمام سيلتا فيجو بنتيجة 5-0، وبرشلونة بنتيجة 7-2، وهو ما يفرض عليه الحذر أمام القوة الهجومية لريال مدريد، الذي سجل هدفين في المتوسط خلال آخر 5 مباريات خاضها خارج ملعبه.

وتتجه الأنظار إلى قدرة ريال مدريد على تأكيد تفوقه ومواصلة انتصاراته بعد حسم الكلاسيكو، بينما يطمح أصحاب الأرض إلى تفجير مفاجأة تعزز موقفهم في جدول الترتيب، وتمنحهم دفعة قوية أمام جماهيرهم.

ريال مدريد راسينج برشلونة الدوري الإسباني الليجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

الهاني سليمان

الهاني سليمان يكشف أسباب فشل انتقاله إلى الأهلي

الاتحاد المصري للدراجات

من سفح الأهرامات إلى الحرم المكي.. 30 دراجًا في رحلة دولية استثنائية تنطلق 6 نوفمبر

بطولة العالم للسباحة بالزعانف

انطلاق منافسات اليوم الأول من بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة بشرم الشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد