بعد حسم الكلاسيكو.. ريال مدريد يبحث عن انتصاره السادس تواليًا أمام راسينج سانتاندير

يحل ريال مدريد ضيفًا على راسينج سانتاندير، في الخامسة والربع مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني، في مواجهة يستهدف خلالها الفريق الملكي مواصلة سلسلة انتصاراته وتعزيز موقعه في سباق المنافسة على لقب الليجا.

ويدخل ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حسم قمة الكلاسيكو أمام برشلونة بنتيجة 2-1 على ملعب «كامب نو»، بفضل ثنائية نجمه الفرنسي كيليان مبابي، ليحقق فوزه الخامس على التوالي في مختلف البطولات، ويوقف سلسلة انتصارات غريمه الكتالوني في المسابقة المحلية.

ويطمح الفريق الملكي بقيادة مدربه جوزيه مورينيو إلى البناء على هذا الانتصار ومواصلة حصد النقاط، خاصة بعدما اشتعل الصراع على صدارة الدوري الإسباني، وتقلص الفارق بين ريال مدريد وبرشلونة إلى 3 نقاط قبل انطلاق منافسات الجولة الحالية، ما يجعل أي تعثر محتمل مؤثرًا في سباق اللقب.

على الجانب الآخر، يتسلح راسينج سانتاندير بعاملي الأرض والجمهور، ويأمل في استغلال دفعة الفوز الأخير على إسبانيول بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره إلى انتصار، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج بالبطولة.

ويحتل راسينج المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، ورغم صعوبة المواجهة، فإن نتائجه على ملعبه تمنحه بعض الثقة، بعدما سجل 11 هدفًا في آخر 5 مباريات خاضها وسط جماهيره، دون أن يتعرض للهزيمة خلالها.

لكن الفريق يعاني بعض المشكلات الدفاعية، بعدما تلقى خسارتين ثقيلتين أمام سيلتا فيجو بنتيجة 5-0، وبرشلونة بنتيجة 7-2، وهو ما يفرض عليه الحذر أمام القوة الهجومية لريال مدريد، الذي سجل هدفين في المتوسط خلال آخر 5 مباريات خاضها خارج ملعبه.

وتتجه الأنظار إلى قدرة ريال مدريد على تأكيد تفوقه ومواصلة انتصاراته بعد حسم الكلاسيكو، بينما يطمح أصحاب الأرض إلى تفجير مفاجأة تعزز موقفهم في جدول الترتيب، وتمنحهم دفعة قوية أمام جماهيرهم.