تحرك برلماني لتحويل كنوز جنوب سيناء الطبيعية إلى قوة اقتصادية وسياحية

أكد النائب حسين موسى، عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء، أن المحافظة تمتلك ثروة طبيعية وبيئية فريدة تؤهلها لتصبح واحدة من أبرز الوجهات العالمية في مجال السياحة البيئية والمستدامة، مشددًا على ضرورة التحرك نحو استثمار هذه المقومات وتحويلها إلى فرص اقتصادية واستثمارية تسهم في دعم التنمية وتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة.

وقال موسى، في تصريحات له، إن جنوب سيناء تزخر بمقومات سياحية استثنائية، تشمل الجبال والوديان والمحميات الطبيعية والشواطئ والمناطق ذات التنوع البيئي والثقافي، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في سوق السياحة العالمية، ويستدعي وضع السياحة البيئية على رأس أولويات خطط التنمية خلال المرحلة المقبلة.

مسارات بيئية ونزل صديقة للطبيعة لتنويع المنتج السياحي

وأوضح عضو مجلس النواب أن تطوير هذا النمط السياحي يتطلب إعداد خطة متكاملة لإطلاق مسارات سياحية بيئية داخل المناطق الجبلية والوديان والمحميات الطبيعية، مع توفير وسائل انتقال آمنة ومراكز للإرشاد والخدمات الأساسية، بما يضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة وجاذبة للزائرين.

وأضاف أن المقترحات تشمل إنشاء قرى ونزل بيئية صديقة للطبيعة، تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة، وتجمع بين الاستمتاع بالمقومات الطبيعية والتعرف على التراث السيناوي، بما يسهم في تنويع المنتج السياحي المصري وجذب شرائح جديدة من السائحين.

تأهيل أبناء جنوب سيناء والاستفادة المباشرة من النشاط السياحي

وأشار موسى إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال تدريب وتأهيل أبناء جنوب سيناء للعمل كمرشدين بيئيين وسياحيين، بما يضمن مشاركة المجتمعات المحلية في النشاط السياحي وتحقيق عائد اقتصادي مباشر يعود بالنفع على المواطنين.

وشدد على ضرورة إطلاق منصة إلكترونية موحدة للترويج للسياحة البيئية بجنوب سيناء، تتضمن المحميات الطبيعية والمسارات والأنشطة والرحلات البيئية، مع ربطها بشركات السياحة المحلية والعالمية لتعزيز حضور المحافظة على خريطة السياحة الدولية.

حوافز استثمارية لجذب القطاع الخاص دون الإضرار بالبيئة

ولفت عضو مجلس النواب إلى أهمية طرح حوافز استثمارية لتشجيع إقامة المشروعات السياحية البيئية، وجذب القطاع الخاص نحو تنفيذ مشروعات منخفضة التأثير البيئي في المناطق المؤهلة، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويرفع معدلات التشغيل ويعظم العائد من الموارد الطبيعية.

وأكد موسى أن تحقيق التنمية السياحية المنشودة يجب أن يسير بالتوازي مع الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، موضحًا أن تعظيم السياحة البيئية لا يعني استنزاف الطبيعة أو الإضرار بتوازنها، وإنما استثمارها بصورة مستدامة تضمن الحفاظ على ثروات جنوب سيناء للأجيال المقبلة.

تنسيق حكومي لتحويل المقومات الطبيعية إلى قوة اقتصادية

واختتم النائب حسين موسى تصريحاته بالتأكيد على أن جنوب سيناء قادرة على تقديم نموذج مصري متكامل للسياحة المستدامة، داعيًا إلى تكامل جهود وزارات السياحة والبيئة والتنمية المحلية والقطاع الخاص، بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، لوضع خريطة تنفيذية واضحة تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات الطبيعية وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والاستثمار والتشغيل.