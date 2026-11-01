قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حبس متهمة بالاعتداء على طليقها في طنطا أسبوعين مع الشغل
موعد مباراة بيراميدز وسموحة في بطولة كأس عاصمة مصر
الفوضى تجتاح شوارع سويسرا في الهالوين.. حرائق واشتباكات مع الشرطة (فيديو)
أسرار سوهاج.. أماكن لا يعرف حكايتها الكثيرون.. يرقد ملوك الفراعنة وتختبئ حكايات 5 آلاف عام بـ"أم الجعاب"
احتجاجات شبابية واسعة تجتاح 34 مدينة ألمانية.. ونهب متاجر في فرانكفورت
الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة وادي دجلة في كأس عاصمة مصر
«لن أعود إلا بجثمانه».. خمسة أيام من البحث عن شقيق ابتلعه سيل وادي وتير بنويبع
6.3 مليار دولار.. ترامب يلوح بمناقشة كوريا الشمالية بشأن أكبر سرقة للعملات المشفرة
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بخطة زمنية ومؤشرات أداء لتنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
طريقة إستخراج كارنيه التأمين الصحي لطلاب المدارس في مصر
المتحف المصري الكبير يعلن أسعار التذاكر الجديدة.. التطبيق اعتبارًا من اليوم
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سلامة الغذاء : تصدير 205 آلاف طن من المواد الغذائية.. والسودان في مقدمة الدول المستوردة

سلامة الغذاء : تصدير 205 آلاف طن من المواد الغذائية.. والسودان في مقدمة الدول المستوردة
سلامة الغذاء : تصدير 205 آلاف طن من المواد الغذائية.. والسودان في مقدمة الدول المستوردة
أ ش أ

 ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 4635 رسالة غذائية بإجمالي 205 آلاف طن، صادرة عن 1370 شركة مصدرة، و شملت هذه الرسائل نحو 820 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، ثمار وفواكه، محضرات من الخضر والفاكهة المحفوظة، دقيق ومنتجات من الحبوب، ومنتجات غذائية متنوعة.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الأسبوعي الـ 41 لعام 2026، وذلك عن الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر 2026، أن عدد أصناف الخضراوات المصدرة بلغ 36 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 46 ألف طن، وتصدرت البطاطا قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 14 ألف، تلاها البصل بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 7 آلاف طن ، مضيفة أن عدد أصناف الفواكه المصدرة بلغ 30 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 33 ألف طن، حيث تصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 8 آلاف طن، تلاها الرمان بإجمالي 7 آلاف طن، ثم المانجو بإجمالي 6 آلاف طن.

وأضافت أن السودان تصدرت قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من السعودية، ليبيا، سوريا وفلسطين، وذلك من بين إجمالي 182 دولة مستوردة ، موضحة أن ميناء سفاجا احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 754 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـإجمالي 683 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 599 رسالة.

وأشارت إلى أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 2435 رسالة، بإجمالي كمية تُقدر بــ 335 ألف طن، مستوردة من قبل 850 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل زيوت متنوعة، القمح، فول الصويا وفول عريض، فيما تصدرت إندونيسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا، أمريكا، أوكرانيا والأرجنتين، من بين إجمالي 92 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

وأوضحت أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 799 رسالة، يليه ميناء بورسعيد في المركز الثاني بإجمالي 418 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بـإجمالي 346 رسالة.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء الرسائل الغذائية المنتجات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

يورتشيتش

بعد رحيله عن بيراميدز.. يورتشيتش يكشف وجهته المقبلة وشرطه للعودة إلى مصر

ترشيحاتنا

هل بول الطفل الذكر ينقض الوضوء

هل بول الطفل الذكر ينقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح

علي جمعة

علي جمعة: الشكر ليس كلمة تقال بل قلب يعرف ولسان يحمد وجوارح تعمل

الشيخ جابر البغدادي

وكيل الطرق الصوفية: التصوف الحقيقي هو السير على الكتاب والسنة والعمل بمقتضى الشرع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد