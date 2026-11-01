سلامة الغذاء : تصدير 205 آلاف طن من المواد الغذائية.. والسودان في مقدمة الدول المستوردة

ذكرت الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة بلغ 4635 رسالة غذائية بإجمالي 205 آلاف طن، صادرة عن 1370 شركة مصدرة، و شملت هذه الرسائل نحو 820 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، ثمار وفواكه، محضرات من الخضر والفاكهة المحفوظة، دقيق ومنتجات من الحبوب، ومنتجات غذائية متنوعة.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها الأسبوعي الـ 41 لعام 2026، وذلك عن الفترة من 24 إلى 30 أكتوبر 2026، أن عدد أصناف الخضراوات المصدرة بلغ 36 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 46 ألف طن، وتصدرت البطاطا قائمة الخضراوات المصرية المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 14 ألف، تلاها البصل بإجمالي 10 آلاف طن، ثم الفاصوليا بإجمالي 7 آلاف طن ، مضيفة أن عدد أصناف الفواكه المصدرة بلغ 30 صنفًا، بإجمالي كميات بلغت 33 ألف طن، حيث تصدرت الفراولة قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 8 آلاف طن، تلاها الرمان بإجمالي 7 آلاف طن، ثم المانجو بإجمالي 6 آلاف طن.

وأضافت أن السودان تصدرت قائمة الدول المستوردة للصادرات الغذائية المصرية خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من السعودية، ليبيا، سوريا وفلسطين، وذلك من بين إجمالي 182 دولة مستوردة ، موضحة أن ميناء سفاجا احتل المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 754 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـإجمالي 683 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 599 رسالة.

وأشارت إلى أن عدد الرسائل الغذائية الواردة بلغ 2435 رسالة، بإجمالي كمية تُقدر بــ 335 ألف طن، مستوردة من قبل 850 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل زيوت متنوعة، القمح، فول الصويا وفول عريض، فيما تصدرت إندونيسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من روسيا، أمريكا، أوكرانيا والأرجنتين، من بين إجمالي 92 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

وأوضحت أن ميناء الإسكندرية احتل المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 799 رسالة، يليه ميناء بورسعيد في المركز الثاني بإجمالي 418 رسالة، ثم ميناء القاهرة الجوي بـإجمالي 346 رسالة.