الخارجية اليمنية: لا مصلحة دولية فى استمرار الاضطرابات في اليمن

أكدت وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة، أن الحكومة متمسكة بإنهاء الحصار الحوثي المفروض علي مدينة تعز، لافتة إلى أن جميع الخيارات مطروحة لاستعادة حرية المدينة.



وقالت الزوبة- في لقاء خاص لقناة "العربية" الإخبارية، على هامش فعاليات حوار المنامة 2026- "إنه لا يمكن لأى طرف دولى أن يستفيد من استمرار الاضطرابات فى اليمن أو تمكين الحوثيين من امتلاك المزيد من القوات لتهديد اليمن والمنطقة والعالم".

وأشارت إلى أن مدينة تعز مقاومة وصامدة وأرغمت الحوثيين على دفع ثمن باهظ مقابل محاولتهم للسيطرة عليها وحصارها، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على إنهاء هذا الحصار من خلال العمليات العسكرية.



وأكدت الزوبة أن اليمن تتواصل مع جميع شركائها فى الداخل والخارج للتأكيد على ضرورة إنهاء هذا الحصار الذي يحقق أهدافا سياسية للحوثي.