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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كينيا و الأمم المتحدة تكثفان تعاونهما العسكري لتحقيق الاستقرار بشرق إفريقيا

كينيا و الأمم المتحدة تكثفان تعاونهما العسكري لتحقيق الاستقرار بشرق إفريقيا
كينيا و الأمم المتحدة تكثفان تعاونهما العسكري لتحقيق الاستقرار بشرق إفريقيا
أ ش أ

كثفت كينيا و الأمم المتحدة تعاونهما العسكري بهدف تحقيق الاستقرار في شرق إفريقيا في ظل الأزمات الإقليمية.

وذكر موقع "إفريقيا 24 تي في" اليوم /الأحد/ أن رئيس أركان قوات الدفاع الكينية الجنرال "تشارلز كاهاريري" ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام "جان بيير لاكروا" اتفقا خلال اجتماع عقد في نيروبي على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز كفاءة التدخلات المشتركة بين الطرفين.

وركزت المناقشات بشكل رئيسي على توفير دعم أقوى لبعثة الاتحاد الإفريقي للدعم و الاستقرار في الصومال (AUSSOM) وتسريع وتيرة دمج النساء في الوحدات العسكرية، وهي خطوة تكتسي أهمية استراتيجية، لاسيما وأن كينيا تتولى حاليا رئاسة "الشبكة العالمية لرؤساء هيئات الأركان" المعنية بأجندة "المرأة والسلام والأمن".

يذكر أن شبكة رؤساء هيئات الأركان المعنية بأجندة المرأة والسلام والأمن (WPS CHODs Network) هي تحالف دولي يضم القيادات العسكرية العليا من أكثر من 60 دولة ومنظمة دولية وإقليمية (مثل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة)، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين أعلى مستويات القيادة العسكرية لدفع وتطبيق أجندة "المرأة والسلام والأمن" استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 والقرارات ذات الصلة.

يشار إلى أن قوات الدفاع الكينية تولت رئاسة الشبكة رسميا خلال الاجتماع السنوي الذي عقد في دبلن بإيرلندا.

تعاونهما العسكري تحقيق الاستقرار في شرق إفريقيا الأزمات الإقليمية رئيس أركان قوات الدفاع الكينية الجنرال تشارلز كاهاريري

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