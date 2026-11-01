محافظ الإسكندرية يشدد علي التصدي لمخالفات البناء العشوائي خاصة بالظهير الريفي

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كلف محافظ الإسكندرية أيمن عطية، رؤساء الأحياء بالتصدي بكل حزم لمخالفات البناء والمتغيرات المكانية العشوائية خاصة بالظهير الريفي، وفرض الانضباط وسيادة القانون.

وفي ضوء تعليمات محافظ الإسكندرية، وجه حي ثان المنتزة حملة مكثفة لإزالة أعمال بناء مخالف لهدم أعمدة خرسانية بدون ترخيص لبناء الدور الأول علوي بعقار، وإيقاف أعمال بناء وتقسيم شقة بالدور الرابع علوي بعقار بدون ترخيص، وتكسير أعمدة وحل شدة خشبية مخالفة لبناء الطابق الأرضي بعقار، وجميع المخالفات بعزبة البرنس بالظهير الريفي للحي.

وقامت وحدة التدخل السريع بالحي بشن حملة فورية لمعاينة إحدى البلاغات الواردة بمنطقة عزبة الرحامنة رقم 11 وبالمعاينة تبين وجود أعمال بناء مخالف بالطابق الثاني علوي لعمل ستارة خارجية وحجرة، حيث تم إيقاف الأعمال وهدم المباني الداخلية وإحالة المخالفة إلى مهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا، وفك شدة خشبية بدون ترخيص بعقار بعزبة حوض 10 بالزمام الريفي.

وتم التحفظ على كمية من الأخشاب ومعدات البناء، وإحالة المخالفات للإدارة الهندسية بالحي لاتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

ورصد حي أول العامرية، متغيرا مكانيا عشوائيا مخالفا عبارة عن حوائط وأعمدة على مساحة 120 مترا مربعا بقرية حارس 3 وتم إزالته، وهدم أسوار مخالفة حتى سطح الأرض بأطوال 45 م بقرية طيبه، وإيقاف بناء مخالف عبارة عن تقسيمات داخلية بدون ترخيص بعقار بمنطقة النهضة، والتحفظ على مواد البناء المستخدمة.