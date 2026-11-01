"بيتكوين" ترتفع مع إعلان "بينانس" تعويض 95% من خسائر اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار

ارتفع سعر العملة الرقمية "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم / الأحد /، بعدما أعلنت منصة "بينانس"، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، تعويض نحو 95% من قيمة الأصول الرقمية المسروقة في عملية اختراق إلكتروني بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار دولار، مؤكدة تحملها كامل التداعيات المالية للحادث دون تحميل المستخدمين أي خسائر.

وسجلت بيتكوين ارتفاعا بنسبة 0.84% إلى 77 ألفا و842 دولارا، وفقا لبيانات التداول خلال تعاملات اليوم، لتعوض جانبا من خسائرها بعدما هبطت دون مستوى 77 ألف دولار يوم الجمعة الماضي، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، وسط مخاوف أثارتها أنباء الاختراق، وامتدت تداعياتها إلى أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة.

وعلى صعيد أداء العملات الرقمية الأخرى، ارتفعت إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.31% إلى 2268 دولارا، كما صعدت عملة XRP بنسبة 0.63% إلى 1.252 دولار.

وزادت سولانا بنسبة 0.09% إلى 95.760 دولار، وارتفعت عملة BNB بنسبة 1.87% إلى 715.6 دولار، كما صعدت كاردانو بنسبة 0.21% إلى 0.193 دولار، ودوجكوين بنسبة 0.76% إلى 0.0757 دولار.

وأعلنت "بينانس"، اليوم، بدء استئناف عمليات السحب للعملاء على مراحل، بعد تعليقها في أعقاب الاختراق، موضحة أن المرحلة الأولى تشمل 15 أصلا رقميا، من بينها بيتكوين وإيثريوم وريبل ودوجكوين، إلى جانب عملات أخرى.

وذكرت المنصة، في تحديث نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها عوضت نحو 95% من الأصول المتضررة، بقيمة تقارب 6 مليارات دولار، موضحة أن الأصول المتبقية، والبالغة نحو 5%، تشمل عملات أقل سيولة، ما يجعل توفير الكميات المطلوبة منها يستغرق وقتا أطول.

وأشارت إلى أنها اعتمدت على مواردها المالية وصندوق حماية أصول المستخدمين (SAFU) وجزء من صندوق التأمين الخاص بتداول العقود الآجلة، إلى جانب أموال خزينة الشركة، لتوفير الأصول البديلة وتعويض المستخدمين عن الأصول المسروقة.

وفي سياق متصل، أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في تصريحات لوكالة "بلومبرج نيوز"، بأنه ينسق مع شركائه لتقييم نطاق الحادث وتحديد الخطوات التحقيقية المناسبة.

وعلى صعيد تحركات المستثمرين، سجلت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية صافي تدفقات خارجة بقيمة 643.33 مليون دولار أول أمس الجمعة، وفقا لبيانات شركة "SoSoValue"، لتنهي بذلك سلسلة تدفقات داخلة استمرت أربع جلسات متتالية خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر، جذبت خلالها نحو 440.73 مليون دولار.

ونقلت منصة "Finimize" عن محللتها ثيودورا لي جوزيف قولها إن تدخل المؤسسات المركزية لاسترداد العملات المشفرة المسروقة يعكس مفارقة في طبيعة هذا القطاع، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتفاوت الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة يمثلان عاملين ضاغطين على بيتكوين، التي تراجعت بنحو 10% منذ بداية العام الجاري، وبنحو 40% مقارنة بذروتها المسجلة في عام 2025.