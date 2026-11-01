قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإيراني: أي حرب جديدة قد تمتد إلى ما وراء الشرق الأوسط
القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية
مستشار الرئيس الروسي: إذا كان زيلينسكي مهتماً جداً بإجراء محادثة مع بوتين فليأتِ
200 معتقل في ألمانيا.. احتجاجات الشباب تتحول إلى اشتباكات عنيفة وسرقة أسلحة
الإفتاء تحسم الجدل حول اتفاق الزوجين على كون مُقدّم الصداق ومؤخَّره بـ «عُملة رقمية»
تجارة مخدرات .. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 120 مليون جنيه
مصطفى كامل يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد خضوعه لعملية جراحية
مسؤل ألماني: مصر تمتلك فرصا مهمة لتعزيز التصنيع والاندماج في الاقتصاد العالمي
هتلعب هتقبض.. سيد عبد الحفيظ يفرض سياسة جديدة داخل الأهلي
زعيم الديمقراطيين الإسرائيليين يحذر: نتنياهو سيستخدم هجوماً جديداً على إيران للبقاء في السلطة
الرئيس السيسي: المواطن سيظل محور اهتمامنا والغاية الأساسية من إقامة منتدى مصر
شبورة صباحية وأجواء حارة نهارًا.. كيف تستعد الأسرة لتقلبات الطقس مع بداية نوفمبر؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"بيتكوين" ترتفع مع إعلان "بينانس" تعويض 95% من خسائر اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار

"بيتكوين" ترتفع مع إعلان "بينانس" تعويض 95% من خسائر اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار
"بيتكوين" ترتفع مع إعلان "بينانس" تعويض 95% من خسائر اختراق بقيمة 6.3 مليار دولار
أ ش أ

ارتفع سعر العملة الرقمية "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم / الأحد /، بعدما أعلنت منصة "بينانس"، أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم، تعويض نحو 95% من قيمة الأصول الرقمية المسروقة في عملية اختراق إلكتروني بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار دولار، مؤكدة تحملها كامل التداعيات المالية للحادث دون تحميل المستخدمين أي خسائر.

وسجلت بيتكوين ارتفاعا بنسبة 0.84% إلى 77 ألفا و842 دولارا، وفقا لبيانات التداول خلال تعاملات اليوم، لتعوض جانبا من خسائرها بعدما هبطت دون مستوى 77 ألف دولار يوم الجمعة الماضي، للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، وسط مخاوف أثارتها أنباء الاختراق، وامتدت تداعياتها إلى أسهم الشركات المرتبطة بالعملات المشفرة.

وعلى صعيد أداء العملات الرقمية الأخرى، ارتفعت إيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 1.31% إلى 2268 دولارا، كما صعدت عملة XRP بنسبة 0.63% إلى 1.252 دولار.

وزادت سولانا بنسبة 0.09% إلى 95.760 دولار، وارتفعت عملة BNB بنسبة 1.87% إلى 715.6 دولار، كما صعدت كاردانو بنسبة 0.21% إلى 0.193 دولار، ودوجكوين بنسبة 0.76% إلى 0.0757 دولار.

وأعلنت "بينانس"، اليوم، بدء استئناف عمليات السحب للعملاء على مراحل، بعد تعليقها في أعقاب الاختراق، موضحة أن المرحلة الأولى تشمل 15 أصلا رقميا، من بينها بيتكوين وإيثريوم وريبل ودوجكوين، إلى جانب عملات أخرى.

وذكرت المنصة، في تحديث نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنها عوضت نحو 95% من الأصول المتضررة، بقيمة تقارب 6 مليارات دولار، موضحة أن الأصول المتبقية، والبالغة نحو 5%، تشمل عملات أقل سيولة، ما يجعل توفير الكميات المطلوبة منها يستغرق وقتا أطول.

وأشارت إلى أنها اعتمدت على مواردها المالية وصندوق حماية أصول المستخدمين (SAFU) وجزء من صندوق التأمين الخاص بتداول العقود الآجلة، إلى جانب أموال خزينة الشركة، لتوفير الأصول البديلة وتعويض المستخدمين عن الأصول المسروقة.

وفي سياق متصل، أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في تصريحات لوكالة "بلومبرج نيوز"، بأنه ينسق مع شركائه لتقييم نطاق الحادث وتحديد الخطوات التحقيقية المناسبة.

وعلى صعيد تحركات المستثمرين، سجلت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية صافي تدفقات خارجة بقيمة 643.33 مليون دولار أول أمس الجمعة، وفقا لبيانات شركة "SoSoValue"، لتنهي بذلك سلسلة تدفقات داخلة استمرت أربع جلسات متتالية خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر، جذبت خلالها نحو 440.73 مليون دولار.

ونقلت منصة "Finimize" عن محللتها ثيودورا لي جوزيف قولها إن تدخل المؤسسات المركزية لاسترداد العملات المشفرة المسروقة يعكس مفارقة في طبيعة هذا القطاع، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة وتفاوت الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة يمثلان عاملين ضاغطين على بيتكوين، التي تراجعت بنحو 10% منذ بداية العام الجاري، وبنحو 40% مقارنة بذروتها المسجلة في عام 2025.

ارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين منصة بينانس أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم الأصول الرقمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

حمزة عبدالكريم

غضب جماهير برشلونة من هانز فليك بسبب حمزة عبدالكريم بعد سداسية ألافيس

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط علياء قمرون بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في البنوك الآن

ترشيحاتنا

الكرواتي تين يدفاي

ضربة قوية للشباب السعودي.. تين يدفاي يتعرض لقطع في الرباط الصليبي بعد الفوز على الأهلي

برشلونة

توني فريشا يدافع عن برشلونة بعد خسارتي باريس وريال مدريد: لا داعي لإعلان حالة الطوارئ

محمد صلاح

طرابزون سبور يفاجئ جماهيره بمنتجات جديدة تحمل اسم محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد