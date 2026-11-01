4.9 % ارتفاعا في الاقتصاد البحري للصين خلال 9 شهور

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الموارد الطبيعية الصينية أن إجمالي الناتج البحري للصين بلغ 8.5 تريليون يوان (حوالي 1.27 تريليون دولار أمريكي) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، بزيادة 4.9% على أساس سنوي.

وأشارت البيانات - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إلى أن الاقتصاد البحري حافظ على نمو ثابت، مع هيكل محسن ومرونة أقوى وزخم متزايد، متجها نحو تنمية مبتكرة وعالية الجودة.

وفي الأرباع الثلاثة الأولى، ارتفع إنتاج البلاد من النفط الخام البحري بنسبة 3.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفع إنتاج المنتجات المائية من البحر بنسبة 4.6% على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بالصناعات البحرية التقليدية، ارتفعت الطلبات الجديدة لبناء السفن، والطلبات المكتملة، والطلبات المتراكمة بنسب 98.5% و35% و41.9% على التوالي على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، حافظت الصين على ريادتها في الحصة السوقية العالمية.. وارتفع حجم مناولة البضائع ومناولة حاويات الشحن التي تعاملت معها الموانى الساحلية بنسبتي 1.6% و4.7% على التوالي.

وشهدت الصناعات البحرية الناشئة تحسنا في كل من الجودة والكفاءة.. وبشكل خاص، ارتفعت قيمة الطلبات الجديدة لمعدات الهندسة البحرية بنسبة 123.3% على أساس سنوي، لتشكل أكثر من 80% من السوق العالمية.

وحققت صناعة تحلية مياه البحر واستخدامها الشامل تقدما جديدا، حيث تجاوزت القدرة الإنتاجية الإجمالية لمشروعات التحلية الجديدة التي تم إطلاقها هذا العام 520 ألف طن يوميا.. وأضافت الوزارة أن قطاع السياحة البحرية في الصين حافظ على نمو مستقر في الأرباع الثلاثة الأولى.

وقال داي بين رئيس أكاديمية السياحة الصينية "إن السياحة البحرية تتميز بسمات تجريبية قوية ومحتويات تكنولوجية عالية وروابط صناعية واسعة".. وأضاف أنه من الضروري، خلال فترة الخطة الخمسية (2026-2030)، ربط المدن الساحلية والخلجان والموانى والجزر لإنشاء ممر سياحي بحري من الجنوب إلى الشمال لخلق نقاط نمو في الصناعة البحرية تدعم بناء دولة سياحية قوية.