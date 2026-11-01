قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتعاون مع ألمانيا.. تجهيز 50 مدرسة في مصر وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية
وزير التعليم يستقبل بطلة تحدي القراءة العربي بمكتبه ويكرمها
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بعودة الحرب مع إيران خلال أيام أو أسابيع
القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على السوشيال ميديا
منح الطالبة ميار عثمان لقب سفيرة القراءة في معرض الكتاب المقبل
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التعليم والمستشفيات الجامعية
حتى الزبالة رفضت حكومة نتنياهو.. مكبات إسرائيل تنهار تحت أكوام القمامة
وزير التعليم: إنشاء 103مدرسة مصرية يابانية يلتحق بها ما يزيد على 31 ألف طالب
وزير التعليم : نسب الحضور في المدارس بلغت 91.6%
بقيمة مليار دولار.. رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع اتفاق تمويل مع البنك الدولي
قانون المحال العامة يضع 9 خطوط حمراء أمام أصحاب المقاهي والمطاعم
نائبة تفتح ملف نزيف الطرق.. سؤال برلماني للحكومة عن ضحايا حوادث 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

4.9 % ارتفاعا في الاقتصاد البحري للصين خلال 9 شهور

4.9 % ارتفاعا في الاقتصاد البحري للصين خلال 9 شهور
4.9 % ارتفاعا في الاقتصاد البحري للصين خلال 9 شهور
أ ش أ

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الموارد الطبيعية الصينية أن إجمالي الناتج البحري للصين بلغ 8.5 تريليون يوان (حوالي 1.27 تريليون دولار أمريكي) خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، بزيادة 4.9% على أساس سنوي.

وأشارت البيانات - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إلى أن الاقتصاد البحري حافظ على نمو ثابت، مع هيكل محسن ومرونة أقوى وزخم متزايد، متجها نحو تنمية مبتكرة وعالية الجودة.

وفي الأرباع الثلاثة الأولى، ارتفع إنتاج البلاد من النفط الخام البحري بنسبة 3.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفع إنتاج المنتجات المائية من البحر بنسبة 4.6% على أساس سنوي.

وفيما يتعلق بالصناعات البحرية التقليدية، ارتفعت الطلبات الجديدة لبناء السفن، والطلبات المكتملة، والطلبات المتراكمة بنسب 98.5% و35% و41.9% على التوالي على أساس سنوي.

وفي الوقت نفسه، حافظت الصين على ريادتها في الحصة السوقية العالمية.. وارتفع حجم مناولة البضائع ومناولة حاويات الشحن التي تعاملت معها الموانى الساحلية بنسبتي 1.6% و4.7% على التوالي.

وشهدت الصناعات البحرية الناشئة تحسنا في كل من الجودة والكفاءة.. وبشكل خاص، ارتفعت قيمة الطلبات الجديدة لمعدات الهندسة البحرية بنسبة 123.3% على أساس سنوي، لتشكل أكثر من 80% من السوق العالمية.

وحققت صناعة تحلية مياه البحر واستخدامها الشامل تقدما جديدا، حيث تجاوزت القدرة الإنتاجية الإجمالية لمشروعات التحلية الجديدة التي تم إطلاقها هذا العام 520 ألف طن يوميا.. وأضافت الوزارة أن قطاع السياحة البحرية في الصين حافظ على نمو مستقر في الأرباع الثلاثة الأولى.

وقال داي بين رئيس أكاديمية السياحة الصينية "إن السياحة البحرية تتميز بسمات تجريبية قوية ومحتويات تكنولوجية عالية وروابط صناعية واسعة".. وأضاف أنه من الضروري، خلال فترة الخطة الخمسية (2026-2030)، ربط المدن الساحلية والخلجان والموانى والجزر لإنشاء ممر سياحي بحري من الجنوب إلى الشمال لخلق نقاط نمو في الصناعة البحرية تدعم بناء دولة سياحية قوية.

بيانات رسمية وزارة الموارد الطبيعية الصينية الاقتصاد البحري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

بدءًا من اليوم.. قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في اختصاصات الرئيس بشأن التعبئة العامة

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

نسمة عثمان

الحياة فرصة.. صاحبة فيديو الانفصال عن زوجها وطردها من منزلها بأمريكا: اتعلمت اللغة وأسست شركتي.. شاهد

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

الاهلي

قرار مُفاجئ من الأهلي بشأن تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد

ترشيحاتنا

كلية الزراعة بمشتهر

رئيس جامعة بنها يتفقد اليوم الحقلي لتدريب الطلاب على تقنيات زراعة الفراولة

جانب من الحملة بسوهاج

انطلاق فعاليات الحملة المكثفة لمكافحة ظاهرة كلاب الشوارع بسوهاج

جانب من الحدث

تقديرا لجهوده.. محافظ الوادي الجديد تُكرم وكيل وزارة الإسكان والمرافق السابق

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد