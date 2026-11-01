دول "أوبك بلس" تقرر الإبقاء على مستويات الإنتاج في شهر ديسمبر

قررت الدول السبع الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس" الإبقاء في شهر ديسمبر 2026 على مستويات الإنتاج المطلوبة لشهر سبتمبر الماضي، وفقًا لما هو مبين في الجدول أدناه.

و عقدت الدول السبع الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس" التي تضم السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعًا، اليوم / الأحد / عبر الاتصال المرئي، لمراجعة مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

وجددت الدول السبع التزامها بإعلان التعاون، وستواصل عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 29 نوفمبر الجاري.

