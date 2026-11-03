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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز وسموحة في كأس عاصمة مصر اليوم

بيراميدز
بيراميدز
إسلام مقلد

يترقب عشاق كرة القدم المصرية موعد مباراة بيراميدز نظيره سموحة اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وكان قد نجح الفريق السماوي في تحقيق الفوز على وادي دجلة بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وواصل بيراميدز نتائجه الإيجابية في المسابقة، بعدما حصد ثلاث نقاط جديدة عزز بها موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يستعد الفريق لخوض تحدٍ جديد في بطولة كأس عاصمة مصر، عندما يلتقي سموحة ضمن منافسات الجولة الثانية.

بيراميدز يتصدر الدوري المصري برصيد 24 نقطة

وحقق بيراميدز الفوز على وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي، ليواصل الفريق السماوي مشواره بقوة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع بيراميدز رصيده إلى 24 نقطة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد وادي دجلة عند 7 نقاط، ليحتل المركز الرابع عشر.

ويسعى بيراميدز إلى استثمار الفوز الأخير من أجل مواصلة الانتصارات في مختلف المنافسات المحلية، وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته المقبلة أمام سموحة.

موعد مباراة بيراميدز وسموحة القادمة

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز نظيره سموحة اليوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد الجيش ببرج العرب، وسط تطلعات من الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط في مشوارهما بالبطولة.

طموحات بيراميدز في كأس عاصمة مصر

يدخل بيراميدز المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعد فوزه على وادي دجلة واستمراره في صدارة الدوري المصري الممتاز، ويأمل في ترجمة هذه الحالة الإيجابية إلى نتيجة قوية أمام سموحة.

في المقابل، يتطلع سموحة إلى تقديم أداء مميز والخروج بنتيجة إيجابية، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى تعزيز حظوظهما في المنافسة على لقب كأس عاصمة مصر.

بيراميدز سموحة بطولة كأس عاصمة مصر كأس عاصمة مصر وادي دجلة

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