مصرع شخصيين وإصابة 9 في انقلاب سيارة ربع نقل بالوادي الجديد

شهد طريق الفرافرة – ديروط بالوادي الجديد اليوم الاربعاء ، عند الكيلو 5 من الفرافرة، حادث انقلاب سيارة ربع نقل، أسفر مبدئيًا عن إصابة 9 أشخاص ووفاة حالتين، وتم نقل المصابين والمتوفين إلى مستشفى الفرافرة بواسطة سيارات الإسعاف.

تلقى مدير امن الوادي الجديد بلاغا من شرطه النجده يفيد بوقوع حادث على طريق الفرافره ديروط .

وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف الى موقع الحادث وتبين وفاه حالتين واصابه تسعة اشخاص وتم نقل المتوفيين و المصابين الى مستشفى الفرافره المركزي.

المتوفين هم أنوار عمر خلف – 35 سنة. وعبير محمد محمود – 38 سنة.

تحرر المحضر اللازم واخترت النيابه العامه لمباشره التحقيقات.