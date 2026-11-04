طفرة جديدة.. إضافة 11 موقفا وفتح المجال لاستقبال الطائرات العملاقة| ماذا حدث بمطار الأقصر الدولي؟

شهد مطار الأقصر الدولي تطورًا جديدًا في قدراته التشغيلية، بعد الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة ترمك الطائرات رقم (1)، بما يسهم في زيادة قدرته على استقبال الرحلات الجوية والتعامل مع مختلف أنواع الطائرات، ويدعم حركة السياحة الوافدة إلى المدينة التي تعد واحدة من أبرز المقاصد السياحية والأثرية في العالم.

طفرة جديدة.. إضافة 11 موقفًا للطائرات وفتح المجال لاستقبال الطائرات العملاقة| ماذا حدث في مطار الأقصر الدولي؟

وأسهمت أعمال التطوير في زيادة إجمالي مواقف الطائرات بالمطار إلى 23 موقفًا، من بينها مواقف مخصصة لاستقبال الطائرات عريضة البدن، بما يمنح المطار قدرة أكبر على استيعاب الرحلات المتزامنة، خاصة خلال المواسم السياحية التي تشهد ارتفاعًا في أعداد الرحلات القادمة إلى الأقصر.

افتتاح ترمك الطائرات بعد أعمال التطوير

وجاءت هذه الزيادة عقب افتتاح ترمك الطائرات رقم (1) (APRON 1) يوم 29 أكتوبر 2026، بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي بدأت منذ إغلاقه في 15 سبتمبر 2020، وذلك في إطار خطة تحديث البنية التحتية للمطارات والارتقاء بمستوى الخدمات التشغيلية وفقًا للمعايير الدولية.

طفرة جديدة.. إضافة 11 موقفًا للطائرات وفتح المجال لاستقبال الطائرات العملاقة| ماذا حدث في مطار الأقصر الدولي؟

وتضمن المشروع إضافة 11 موقفًا جديدًا للطائرات، منها 8 مواقف مخصصة للطائرات صغيرة ومتوسطة الحجم، و3 مواقف للطائرات عريضة البدن، وهو ما يتيح للمطار استقبال وتشغيل أكثر من طراز من الطائرات في الوقت نفسه، ويوفر مرونة أكبر في التعامل مع الزيادة المتوقعة في حركة الطيران، خاصة خلال فترات الإقبال السياحي على الأقصر.

التطوير يدعم زيادة حركة الطيران

وأكد الطيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والعضو المنتدب التنفيذي، أن تطوير الترمك يأتي ضمن استراتيجية الشركة لتحديث البنية التحتية ورفع كفاءة المطارات التابعة لها، بما يتماشى مع المتغيرات المتسارعة في صناعة النقل الجوي، ويسهم في تعزيز قدرة مطار الأقصر على مواكبة الزيادة المتوقعة في حركة الطيران والسياحة.

وأوضح أن زيادة عدد مواقف الطائرات تمثل إضافة مهمة للقدرات التشغيلية للمطار، خاصة خلال مواسم الذروة التي تشهد ارتفاعًا في أعداد الرحلات السياحية، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ مشروعات التطوير والتحديث بهدف تحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران.

طفرة جديدة.. إضافة 11 موقفًا للطائرات وفتح المجال لاستقبال الطائرات العملاقة| ماذا حدث في مطار الأقصر الدولي؟

تطوير الممر المساعد وإعادة تنظيم مواقف الطائرات

وشملت أعمال التطوير إعادة تنظيم وترقيم مواقف الطائرات، لتصبح بنظام الأرقام فقط بدلًا من النظام السابق الذي كان يجمع بين الأرقام والحروف، ليصل إجمالي المواقف إلى 23 موقفًا، إلى جانب رفع كفاءة الممر المساعد بالمطار.

ويسهم تطوير الممر المساعد في تسهيل حركة الطائرات من المدرج الرئيسي إلى الممر، ثم إلى أماكن الانتظار، بما يساعد على تقليل زمن إشغال المدرج وتحقيق مزيد من الانسيابية في حركة الطائرات على أرض المطار، ورفع كفاءة التشغيل.

طفرة جديدة.. إضافة 11 موقفًا للطائرات وفتح المجال لاستقبال الطائرات العملاقة| ماذا حدث في مطار الأقصر الدولي؟

رفع كفاءتها التشغيلية

وتبلغ أبعاد منطقة الترمك التي جرى تطويرها نحو 328 مترًا في 336 مترًا، فيما يصل طول مدرج الطائرات إلى 3 آلاف متر، بعرض 45 مترًا، وهو ما يعزز جاهزية المطار لاستقبال مختلف طرازات الطائرات.

ويأتي تطوير ترمك الطائرات رقم (1) ضمن جهود الشركة المصرية للمطارات لتحديث منشآتها ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يدعم مكانة مطار الأقصر الدولي باعتباره بوابة جوية رئيسية لمدينة تضم واحدة من أغنى المناطق الأثرية والسياحية في العالم، ويساعد على توفير إمكانات أكبر لاستقبال الرحلات السياحية الدولية وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار.