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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

افتتاح مدرسة الشهيد محمد أبو حليقة بعد رفع كفاءتها.. مستقبل وطن يواصل جولته في المنيا

افتتاح مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة الإعدادية بعد رفع كفاءتها
افتتاح مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة الإعدادية بعد رفع كفاءتها
عبد الرحمن سرحان

واصل وفد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، جولاته الميدانية بمحافظة المنيا، ضمن سلسلة من الزيارات يجريها الحزب بالمحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشهدت ثاني محطات جولة الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن في المنيا، زيارة مدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة الإعدادية، وافتتاحها عقب الانتهاء من أعمال رفع كفاءتها، في إطار جهود الحزب لدعم المنظومة التعليمية والارتقاء بالمنشآت المدرسية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب تساعد على تحسين مستوى العملية التعليمية.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن تطوير المدارس والاهتمام بالمنظومة التعليمية يأتي ضمن أولويات التحرك المجتمعي للحزب، والحرص على دعم القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة التعليمية داخل المدارس.

وجاءت الجولة بحضور النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب محمد الوحش نائب رئيس الحزب ووكيل مجلس النواب، والأمناء المساعدين، والأمناء المركزيين، وأمين الحزب بمحافظة المنيا، وهيئة مكتب وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.

وزارت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، محافظات مطروح والقليوبية والغربية والشرقية والجيزة والإسكندرية وسوهاج والمنوفية والفيوم والقاهرة، بهدف تكثيف الفعاليات الخدمية وتوسيع نطاق الاستفادة منها، من خلال الوصول المباشر إلى الفئات المستهدفة والتعرف على احتياجاتها.

وتتنوع أنشطة الحزب خلال جولاته بين دعم القطاع الصحي، ورفع كفاءة المدارس والمستشفيات الحكومية، وسداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، وتنظيم القوافل الطبية المجانية، وتجهيز العرائس، وتوفير المعدات الزراعية وأجهزة الري الحديثة للمزارعين، وتطوير المنشآت الثقافية، إلى جانب عقد اللقاءات التنظيمية مع قيادات وكوادر الحزب وافتتاح مقاره بالمحافظات، بما يجمع بين العمل الخدمي والتواصل التنظيمي المباشر مع المواطنين.

حزب مستقبل وطن النائب أحمد عبد الجواد الرئيس عبد الفتاح السيسي المنيا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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