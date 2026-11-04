تراكم القمامة بطريق ميت حلفا والإصلاح.. الأهالي: كارثة بيئية تهدد صحتنا

أطلق أهالي قريتي ميت حلفا والإصلاح والقرى التابعة لهما بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، استغاثة عاجلة إلى المهندس حسام الدين عبد الفتاح محافظ القليوبية، مطالبين بالتدخل الفوري لإنقاذهم من أزمة تراكم القمامة والمخلفات على جانبي الطريق الممتد من بداية الطريق الدائري وحتى كوبري أبو سعدة.

وناشد أحد الأهالي، محمود سعيد يوسف، محافظ القليوبية والمسؤولين بسرعة التدخل لإنهاء هذه الأزمة، مؤكدًا أن الطريق يشهد تراكم كميات كبيرة من القمامة والمخلفات، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة وتفاقم التلوث البيئي، فضلًا عن انتشار الحشرات، الأمر الذي يمثل تهديدًا لصحة المواطنين وسلامة الأطفال.

وأضاف أن الأزمة لم تعد مجرد مظهر غير حضاري، بل تحولت إلى معاناة يومية تؤثر على حياة سكان ميت حلفا وقرية الإصلاح والقرى المجاورة، في ظل استمرار تراكم المخلفات وعدم انتظام أعمال رفع القمامة.

وطالب محمود سعيد يوسف، بضرورة رفع جميع المخلفات من الطريق، وتوفير سيارات لجمع القمامة بصورة منتظمة، مع وضع آلية للمتابعة المستمرة لمنع تكرار الأزمة.

وشدد على أن مطالب الأهالي لا تتجاوز حقهم الطبيعي في بيئة نظيفة وطريق آمن وصحي، مطالبًا بتحرك عاجل على أرض الواقع، حفاظًا على صحة المواطنين وتحقيق حياة كريمة لأهالي المنطقة.