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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع الروسية: استهداف سفينة شحن تنقل إمدادات عسكرية إلى أوكرانيا في ميناء أوديسا

لدفاع الروسية:
لدفاع الروسية:
أ ش أ


أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأربعاء/، استهداف سفينة شحن في ميناء أوديسا كانت تنقل معدات عسكرية وشحنات مزدوجة الاستخدام لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن القوات المسلحة الروسية تواصل شن ضربات باستخدام طائرات مسيرة ضد سفن بحرية تستخدم لنقل شحنات ذات أغراض عسكرية إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت إلى أنه نتيجة للضربات تم استهداف سفينة شحن كانت تنقل معدات عسكرية وبضائع ذات استخدام مزدوج إلى أوكرانيا في ميناء أوديسا.

ومنذ منتصف يوليو تموز الماضي، يستهدف الجيش الروسي، يوميًا، أصول الصناعة والنقل والسفن ومرافق التخزين الداعمة لقوات نظام كييف.

وزارة الدفاع الروسية ميناء أوديسا معدات عسكرية وشحنات مزدوجة

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