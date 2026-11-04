تالاريكو: لم ينتخبني سكان "تكساس" للانتقام السياسي.. وأتطلع للتعاون مع ترامب

قال السيناتور المنتخب عن ولاية "تكساس" جيمس تالاريكو اليوم /الأربعاء/ إن الناخبين لم يمنحوه أصواتهم من أجل تصفية الحسابات السياسية، وإنما للعمل على تخفيف الأعباء المعيشية وخفض التكاليف وجعل حياة سكان الولاية أكثر سهولة واستقرارا وتحقيق نتائج ملموسة لصالحهم.

وأعرب تالاريكو - في تصريحات خاصة لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - عن استعداده للتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عدد من الملفات، من بينها تعليق الضرائب الفيدرالية المفروضة على البنزين والديزل بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقال تالاريكو إن كليهما يؤيد تعليق الضرائب الفيدرالية على البنزين والديزل، موضحا أن تعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين قد يؤدي إلى انخفاض سعر الجالون بنحو 18 سنتا على الفور، بما يوفر تخفيفا مؤقتا للأعباء عن المواطنين، بالتزامن مع العمل على إنهاء الحرب مع إيران ومعالجة ارتفاع تكاليف الطاقة بصورة أكثر استدامة.

وأضاف أنه يتطلع أيضا إلى التعاون مع ترامب بشأن عدد من القضايا أبرزها الهجرة والإسكان، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي نجح في تأمين الحدود بصورة أفضل مما فعلته الإدارة السابقة.

ودعا تالاريكو كذلك إلى تخفيف القيود واللوائح المنظمة لقطاع الإسكان؛ بما يسمح ببناء المزيد من الوحدات السكنية ويسهم في زيادة المعروض والحد من ارتفاع تكاليف السكن.