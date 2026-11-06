تعيين المهندس قاسم حسن قاسم رئيسا لصندوقي الاستثمار الصناعي والبنية التحتية

قرر مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تعيين المهندس قاسم حسن قاسم رئيسًا لصندوقي الاستثمار الصناعي والبنية التحتية التابعين لصندوق مصر السيادي.

خبرة تتجاوز 25 عامًا

ويتمتع المهندس قاسم حسن بخبرة تتجاوز 25 عامًا في الإدارة والقيادة التنفيذية بعدد من الشركات متعددة الجنسيات، من بينها Procter&Gamble وMars وSamsung، التي تعمل في مجال التصنيع والتصدير.

مناصب سابقة

شغل المهندس قاسم حسن قبل تعيينه منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة Group SEB الفرنسية لأكثر من ٥ سنوات حيث قاد أعمال الشركة والتوسع في التصنيع المحلي و التصدير.

وحصل المهندس قاسم حسن على بكالوريوس الهندسة الميكانيكية من جامعة عين شمس عام 2000، كما أتم عددًا من البرامج التنفيذية المتخصصة في الإدارة المتقدمة من جامعة HEC Paris الفرنسية والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر من الجامعة الامريكية ، إلى جانب برنامج متخصص في الائتمان من EFG-Hermes.

يُذكر أن الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، كان قد أصدر قرارًا بتأسيس «صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي» كأحد الصناديق الفرعية المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي.