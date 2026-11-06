قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأطباء أخفوا عني الحقيقة.. إبراهيم حسن يكشف أسرارًا خطيرة عن مرض حسام حسن
تشكيل الأهلي المتوقع أمام السكة الحديد في كأس مصر
طارق السيد يكشف موقف معتمد جمال من الرحيل.. ويفجر مفاجآت بشأن فتوح
ووجدك ضالا فهدى.. 22 تفسيرا لمعنى الآية والمراد بكلام الله
موعد مباراة الأهلي والسكة الحديد اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
أخبار التوك شو | مصطفى بكري: مش كل حاجة الرئيس يتدخل ويحلها.. الأرصاد تكشف مفاجآت وتوقعات الطقس في المحافظات
أسعار السجائر اليوم في مصر.. القائمة الرسمية الكاملة للمحلي والمستورد والتبغ المسخن بعد الارتفاع
التحالف : اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الفصائل اليمنية باتجاه الرياض
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يهنئ وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي

وليد عبد الوهاب
وليد عبد الوهاب
عمرو مصطفى

يتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بخالص التهاني القلبية للدكتور وليد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي بمناسبة تجديد الثقة والاستمرار في منصبه تقديرًا لكفاءته وجهوده الكبيرة في رفع كفاءة الاستاد وملحقاته، بالشكل الذي يسهم فب التعاون مع الأندية المصرية، ومساعـدة المنتخبات الوطنية على تقديم الأداء الأفضل في كل المناسبات الكروية.

قائمة الأهلي لمباراة السكة الحديد في كأس مصر

 


 أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة السكة الحديد في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها مساء غد السبت على استاد القاهرة.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:


محمد الشناوي، أشرف داري، أحمد عيد، هادي رياض، ياسر إبراهيم، أحمد رضا، سفيان بنجديدة، منصـف بقرار، كريم الدبيس، أكرم توفيق، حسين الشحات، عمر الساعي، أشرف بن شرقي، محمد مجدي أفشة، علي محمود، توفيق محمد، أحمد سيد زيزو، كريم فؤاد، محمد هاني، محمد رأفت، حمزة علاء، محمد عبد الله، محمود صلاح.

الأهلي محمود الخطيب وليد عبد الوهاب استاد القاهرة ستاد القاهرة الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

الفول السوداني والذاكرة.. كيف يؤثر في صحة الدماغ؟

60 جراما من الفول السوداني يوميا.. ماذا تفعل بالدماغ؟

ترشيحاتنا

أرشيفي

إيران .. إسقاط مسيرة أمريكية من طراز "إم.كيو-9" فوق جزيرة قشم

أرشيفي

بعد تفجيرات جزيرة قشم الإيرانية .. القيادة المركزية الأمريكية : الأمور هادئة

أرشيفي

إيران .. سقوط صاروخين في جزيرة قشم

بالصور

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الإنسان من اختياراته اليومية.. التعامل مع الأموال الأبرز

6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية
6 تصرفات تكشف طريقة تفكير الشخص من اختياراته اليومية

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد