الأهلي يهنئ وليد عبد الوهاب رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي

يتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بخالص التهاني القلبية للدكتور وليد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي لهيئة استاد القاهرة الدولي بمناسبة تجديد الثقة والاستمرار في منصبه تقديرًا لكفاءته وجهوده الكبيرة في رفع كفاءة الاستاد وملحقاته، بالشكل الذي يسهم فب التعاون مع الأندية المصرية، ومساعـدة المنتخبات الوطنية على تقديم الأداء الأفضل في كل المناسبات الكروية.

قائمة الأهلي لمباراة السكة الحديد في كأس مصر



أعلن الحسين عموتة، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة السكة الحديد في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها مساء غد السبت على استاد القاهرة.

جاءت قائمة الأهلي كالتالي:



محمد الشناوي، أشرف داري، أحمد عيد، هادي رياض، ياسر إبراهيم، أحمد رضا، سفيان بنجديدة، منصـف بقرار، كريم الدبيس، أكرم توفيق، حسين الشحات، عمر الساعي، أشرف بن شرقي، محمد مجدي أفشة، علي محمود، توفيق محمد، أحمد سيد زيزو، كريم فؤاد، محمد هاني، محمد رأفت، حمزة علاء، محمد عبد الله، محمود صلاح.