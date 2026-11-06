وزير الرياضة يقرر صرف 780 ألف جنيه مساهمات مالية لأسر متوفي ومصابي حادث بعثة الجودو بأسيوط

وافق وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، على صرف مساهمات مالية بإجمالي 780 ألف جنيه لأسر المتوفين والمصابين من لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي برياضة الجودو بمحافظة أسيوط، وذلك عقب الحادث الذي تعرضت له البعثة أثناء عودتها من المشاركة في بطولة الجمهورية المفتوحة للجودو تحت 13 سنة، التي أقيمت بالقاهرة في أكتوبر المنصرم .



وكانت البعثة، المكونة من 34 لاعبًا ولاعبة و3 مدربين وإداري، قد تعرضت لحادث على طريق المنيا – أسيوط، أسفر عن وفاة اللاعبتين: لوجين عبدالعزيز صابر ورفيق محمد عبدالمنعم، البالغين من العمر 12 عامًا، وإصابة عدد من أفراد البعثة، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا الجامعي ومستشفى بني مزار بالمنيا لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



كما وجه الوزير بتحمل الوزارة كافة التكاليف المالية اللازمة لإجراء العمليات الجراحية وتوفير العلاج والرعاية الطبية للمصابين.



وفور وقوع الحادث، تابع الوزير تطورات الموقف أولًا بأول، بالتنسيق مع وكلاء الوزارة ومسؤولي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالمحافظتين، ووجّه بتشكيل غرفة عمليات دائمة لمتابعة المستجدات وتنسيق الجهود وتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمصابين وأسر المتوفين، كما تواصل مع أولياء أمور اللاعبين لتقديم واجب العزاء والاطمئنان على حالة المصابين.



وانتقل عدد من قيادات الوزارة إلى محافظة أسيوط لتقديم واجب العزاء لأسر المتوفين، وزيارة اللاعبين المصابين بمستشفى الشرطة بأسيوط للاطمئنان عليهم، والمرور على باقي اللاعبين بمنازلهم، مع متابعة حالاتهم الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وأكدت وزارة الشباب والرياضة حرصها على تقديم الدعم الكامل لأسر المتوفين والمصابين، وتوفير كافة الرعاية الطبية والإنسانية لجميع المتضررين.