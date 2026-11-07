في ذكرى ميلادها.. قصة حلم لم تحققه رجاء حسين

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة رجاء حسين التي قدمت خلال مسيرتها عديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن.

حلم رجاء حسين

وما لا يعرفه الكثير عن الفنانة الراحلة رجاء حسين أنها كانت ترغب فى بدايتها احتراف الغناء وهو ما دفعها إلى مغادرة طنطا والتوجه إلى القاهرة ولكن حلمها تبدد بسبب رفض والدها القاطع لاحترافها الغناء.

وقالت رجاء حسين فى لقاء لها مع الإعلامية راغدة شلهوب : إنها كانت تحلم بالغناء فى بدايتها والتمثيل جاء معها بالصدفة حيث كان والدها رافضا للغناء ودخولها التمثيل كان بسبب ممثلة تعرضت إلى الاصابة أثناء البروفات وكانت تجلس فى المسرح وقرر المخرج وقتها الاستعانة بها لتبدأ رحلتها مع التمثيل الذي قررت أن تستمر فيه.

وأضافت رجاء حسين : لم أصل إلى مصاف النجوم السوبر استار أو كما يطلق عليهم نجوم الصف الأول لأنى رفضت تقديم أى تنازلات عرضت على وهذا لا يعنى أن نجمات الصف الأول قدموا تنازلات ولكن هناك أصحاب نفوس ضعيفة.

وأوضحت رجاء حسين أنها كانت شديدة الغيرة من الفنانة الراحلة سناء جميل، في الفن، لأنها كانت “ممثلة فظيعة.. غول”.

وقبل رحيل رجاء حسين تم تكريمها من قبل السيدة انتصار السيسي فى الاحتفال المرأة والذى قالت عنه ، إنه تم تكريمي فى أكثر من عمل لأكثر من مكان، ولكن تكريم الدولة له طعم آخر، معبرة: "أنا حسيت أن تكريم السيدة انتصار السيسى زى فرحة العيل الصغير بلبس العيد".

وقالت رجاء حسين، خلال حوارها ببرنامج الستات، المذاع على فضائية النهار، " أنا ماعشتش طفولتى وعلى كبر بدأت أعيشها".

وأشارت رجاء حسين، إلى أنها تحب اللعب مع الأطفال، وتشعر بالفرحة من أى هدية صغيرة جداً، قائلة:" أنا بقيت عبيطة وبحب أهرج مع العيال".

وتابعت رجاء حسين، أن أولاد ابنتى ينادونى برجاء، وآخر مفاجأة قبل التكريم كانت منهم احتفالا بعيد ميلادى.

كشفت الفنانة القديرة رجاء حسين، عن تفاصيل حوارها مع قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي انتصار السيسي، أثناء التكريم في يوم المرأة العالمي.

وقالت رجاء حسين، في حوار مع الإعلامية مفيدة شيحة، والإعلامية سهير جودة، في برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار، إن :"السيدة انتصار السيسي دخلت قلبي بشكل غير طبيعي، ودي أول مرة أسلم عليها، وقالت لي بحبك وبحب تمثيلك، وهي وست رقيقة".

وأضافت رجاء حسين، أن :"السيدة انتصار ضحتكها وأخلاقها وثقافتها وشياكتها وطريقة الترحيب كلها حلوة.

وقولت لها أنا بحبك أوي، وردت قائلة وأنا كمان".

وتابعت رجاء حسين، أن :" زي ما الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالمرأة، هي كمان تهتم بالمرأة، وانتصار السيسي لها أعمال خير في كل مكان، ولا تتحدث عنها، ولا أحد يتحدث عنها، وهذا الأمر قمة في التواضع".