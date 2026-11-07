غش وتدليس.. عقوبة إدارة مصنع بدون ترخيص لانتاج مستحضرات تجميل

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط القائمين على إدارة مصنع "غير مرخص" لإنتاج مستحضرات التجميل في الجيزة، كائن بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثان.

وبمواجهتهم؛ اعترفوا بحيازتهم المضبوطات، تمهيدا لطرحها بالأسواق، بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة.



واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق.

العقوبة المقررة قانونا

تنص المادة (40) من القانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية على أن يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالحبس لمدة لا تجاوز عاما وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة.