ضبط 3 محاولات تهريب في مطار القاهرة.. أدوية ومستحضرات تجميل.. وهذه عقوبة الجريمة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم (3) بمطار القاهرة الدولي، برئاسة أحمد الدلهماوى مدير الجمرك من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى كمية من الأدوية البشرية ومستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

فى المحاولة الاولي وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إرتريا علي على رحلة خطوط الجوية مصرر للطيران رقم MS 834 ، اشتبه أمير محمود رئيس قسم اللجنة الجمركية في راكب أجنبي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد سيد مأمور الفحص ومحمد عبد المغنى رئيس القسم تحت اشراف طاهر خفاجي مدير ادارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه .

قام السيد أحمد موسى مدير الحركة قام بتكليف عبد الرحمن محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 1352 عبوة من مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على نفس الرحلة اشتبه أمير محمود رئيس قسم اللجنة الجمركية فى راكب آخر أجنبي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة مينا فهيم مأمور الفحص و محمد عفيفي مدير ادارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه .

بالعرض علي السيد أحمد موسى مدير الحركة قام بتكليف عبد الرحمن محمود مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 447 عبوة من مستحضرات التجميل.

وكانت المحاولة الثالثة والأخيرة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة خطوط مصر للطيران رقم MS748 القادمة من أثينا اشتبه عبد الرحمن محمود رئيس القسم المعين بلجنة الخط الاخضر في راكبة أجنبية الجنسية لقصر مدة السفر .

بتمرير الحقائب علي جهاز الفحص بالأشعة بمعرفة أحمد سيد الدمرداش وأحمد عبدالعليم رئيس قسم الفحص تم تأكيد الاشتباه

بالعرض علي السيد أحمد موسي مدير الحركة قام بتكليف أمير محمود رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكبة فتبين وجود 22 علبة دواء خاص بعلاج السرطان باهظة الثمن .

قرر الدكتور حسين هيكل مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 3 محاضر ضبط جمركي أرقام 105 و106 و107 لسنة 2026 ، بعد العرض علي يوسف فؤاد رئيس الإدارة المركزية لجمارك ركاب مطار القاهرة



يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع طبقا لما نص عليه قانون الجمارك الجديد كالتالى:

عقوبة تهريب البضائع

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.