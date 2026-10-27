أدوية وسجائر ودقيق مجهول المصدر.. حملة تموينية تضبط مخالفات بالجملة في طهطا بسوهاج

كشفت حملة تموينية مكبرة بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج، عن مخالفات متنوعة داخل الأسواق والأنشطة التجارية، بعدما أسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 5240 قرصًا دوائيًا، وكميات من المستلزمات الطبية والسجائر والدقيق مجهول المصدر، إلى جانب تحرير 3 محاضر تموينية، في إطار جهود إحكام الرقابة على تداول السلع والتصدي للمخالفات.

ماذا حدث؟

ونفذت إدارة تموين طهطا الحملة بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين بالمديرية، وتحت إشراف مديرية التموين بسوهاج، لمراجعة السلع المتداولة بالأسواق والكشف عن المخالفات المتعلقة بمصادر المنتجات والالتزام بالاشتراطات التموينية.

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط 5240 قرصًا دوائيًا، إلى جانب 12 سرنجة طبية و22 حقنة طبية و12 كيس فوار، ضمن المضبوطات التي تم رصدها خلال المرور على الأنشطة التجارية.

وامتدت نتائج الحملة إلى ضبط 23 قاروصة سجائر مجهولة المصدر، فضلًا عن 12 جوال دقيق، في إطار فحص المنتجات المعروضة والتأكد من مصادرها، والتعامل مع المخالفات التي كشفت عنها أعمال التفتيش.

ولم تقتصر نتائج الحملة على ضبط السلع والمنتجات، بل شملت أيضًا رصد مخالفات تموينية أسفرت عن تحرير 3 محاضر، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وتجميع الدقيق، وتداول سلع مجهولة المصدر.

وجاءت هذه المحاضر في ضوء المخالفات التي تم رصدها خلال أعمال التفتيش، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقًا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

وتأتي الحملة ضمن جهود مديرية التموين بسوهاج لتكثيف المرور الميداني على الأسواق والأنشطة التجارية، ومتابعة حركة تداول السلع، والتصدي للممارسات المخالفة التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.

وتستهدف الحملات التموينية إحكام الرقابة على المنتجات المعروضة، والتأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للبيع والتداول، إلى جانب مواجهة تداول السلع مجهولة المصدر، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق وحماية حقوق المواطنين.

وتواصل الأجهزة التموينية حملاتها بمختلف المناطق لرصد المخالفات والتعامل معها، في إطار خطة الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية بمحافظة سوهاج.