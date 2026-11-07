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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لامبارد: شد شعر ييرينكي كان يستحق ركلة جزاء لـ كوفنتري

لامبارد د
لامبارد د
مجدي سلامة

انتقد فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق كوفنتري سيتي، ثلاث قرارات تحكيمية بعد خسارة فريقه أمام إيفرتون، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها واقعة شد شعر لاعبه كاليب بيرينكي، مؤكدًا أنها لقطة تستحق احتساب ركلة جزاء.

وسجل تيرنو باري هدفين وأضاف كيرنان ديوسبري-هول الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة ليتمكن صاحب الأرض من تعويض تأخره بهدف يان جبوو في بداية الشوط الثاني.

وشعر لامبارد بالإحباط لأنه اعتقد أن كوفنتري كان يجب أن يحصل على ركلة جزاء في الشوط الأول عندما جذب جيمس تاركوفسكي شعر ييرينكي أثناء صراع على الكرة، لكن الحكم ستيوارت أتويل رفض احتجاجات الفريق.

وتم تخفيف القواعد المتعلقة بشد الشعر هذا الموسم، إذ يأخذ الحكام في الاعتبار أيضا نية جذب الشعر ودرجة القوة عند تحديد ما إذا كانت المخالفة قد ارتكبت أم لا.

وقال لامبارد للصحفيين: "يقولون إن الشد لم يكن كافيا، وأعتقد أن تقييم ذلك أمر صعب ما هو شد الشعر؟ قررتم أنه حدث، لكنه ليس كافيا أعتقد أن القواعد جيدة. إنها ليست بطاقة حمراء، أتفهم ذلك نوعا ما لأنني أعتقد أنه في مباراة كرة القدم تحدث الكثير من الأمور التي ليست مثيرة تماما. إذا بقيت القاعدة تنص على أنها مخالفة، فإنني أرى أنها كانت مخالفة بالفعل".

وقال إنه يعتقد أن فيتالي ميكولنكو ارتكب خطأ ضد تايو أونيي بالقرب من حافة منطقة الجزاء، وأن باري لمس الكرة بيده قبل تسجيل هدفه الثاني. وقرر حكم تقنية الفيديو تيموثي وود أنه لم تكن هناك لمسة يد.

وأضاف: "حالة باري لمسة يد. سمعتهم يقولون إنها لم تلمس يده، لكنني رأيت زاوية يظهر فيها أنه دفعها بيده بلمسة أخيرة، نظام تقنية الفيديو موجود من أجل مثل هذه الحالات".

ورفض ديفيد مويس مدرب إيفرتون، الذي صعد فريقه للمركز الخامس بينما بقي كوفنتري في المركز 16، الادعاء بلمس الكرة باليد لكنه انتقد أيضا قاعدة شد الشعر.

وقال ديفيد مويس: "من المؤكد أن الكرة لم تلمس يده تغيرت قاعدة شد الشعر، لذلك إذا كان شد الشعر يستوجب مخالفة لكانت تستدعي بطاقة صفراء، لكنني ما زلت أعتقد أن وجود هذه القاعدة في اللعبة أمر سخيف".

لامبارد ييرينكي كوفنتري

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