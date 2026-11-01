أرسنال ينتصر على ليفربول في "أنفيلد" 1-0 وينفرد بصدارة البريميرليج

انفرد فريق أرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميرليج)، بعد فوزه الثمين على مضيفه ليفربول بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول، في قمة لقاءات الجولة التاسعة من البريميرليج.

وحقق أرسنال انتصارًا مهمًا اليوم على ليفربول في ملعبه "أنفيلد"، وذلك لأول مرة منذ عام 2012.

واستغل أرسنال تعثر مانشستر سيتي أمس السبت، بخسارته أمام برايتون بهدف نظيف، لينفرد بصدارة جدول ترتيب البريميرليج، بفارق ثلاث نقاط عن السيتي.

جاء هدف أرسنال واللقاء الوحيد في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول عن طريق مهاجمه الألماني كاي هافيرتز بعدما تلقى تمريرة رائعة من زميله ديكلان رايس.

ورفع أرسنال رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول الدوري، فيما توقف رصيد ليفربول عند 15 نقطة في المركز الخامس.