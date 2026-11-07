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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه بسرعة فحص كوبري نفيشة بعد شكاوى المواطنين بشأن وجود شروخ وتصدعات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة

في استجابة سريعة لما تم نشره عبر المواقع الإخبارية، ولشكاوى المواطنين المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود شروخ وتصدعات بجسم كوبري نفيشة، وجه اللواء أركان حرب نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بسرعة فحص الكوبري والوقوف على حالته الإنشائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وعلى الفور، انتقلت لجنة من مديرية الطرق بمحافظة الإسماعيلية إلى موقع الكوبري لإجراء المعاينة الهندسية وفحص الشروخ والتصدعات المشار إليها، وتقييم الحالة الإنشائية للمنشأ ومدى تأثيرها، وفقًا للأسس والمعايير الفنية والهندسية المتبعة.

من جانبها، أوضحت المهندسة نادية سليمان، مدير عام الطرق بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم إجراء المعاينة اللازمة، وتبين أن ما تم رصده يتعلق بزيادة في الحد الفاصل بين الكمرات بجسم الكوبري، مشيرةً إلى أنه تم التواصل مع الشركة المنفذة من خلال الهيئة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة أن الكوبري لا يزال داخل فترة الضمان العشري للأعمال.

وقالت إنه جارٍ التنسيق مع الشركة المنفذة للوقوف على أسباب هذه الزيادة، وتحديد المعالجة الهندسية المناسبة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنتائج الفحص والمعاينة.

وأكدت محافظة الإسماعيلية استمرار متابعتها لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، خاصة ما يتعلق بسلامة المنشآت والطرق والكباري، مشددةً على أن سلامة المواطنين تأتي في مقدمة أولوياتها، وأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا للتقييم الفني والهندسي.

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