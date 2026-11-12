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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"هيئة الاستشعار" تبحث التعاون مع جامعة إسبانية لتوظيف التقنيات الحديثة في استكشاف الآثار

"هيئة الاستشعار" تبحث التعاون مع جامعة إسبانية لتوظيف التقنيات الحديثة في استكشاف الآثار
"هيئة الاستشعار" تبحث التعاون مع جامعة إسبانية لتوظيف التقنيات الحديثة في استكشاف الآثار
أ ش أ

 بحثت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء سبل التعاون مع جامعة قادش الإسبانية في مجالات الدراسات الأثرية والأعمال الجيوفيزيائية، تمهيدا لإبرام بروتوكول تعاون مشترك للاستفادة من التقنيات الحديثة في استكشاف المواقع الأثرية والحفاظ عليها.

وقال الدكتور عبد العزيز بلال، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، إن الاجتماع الذي عقده مع وفد جامعة قادش الإسبانية يأتي في إطار التنسيق لإعداد بروتوكول تعاون بين الجانبين، مؤكدا حرص الهيئة على توسيع شراكاتها الدولية وتطوير التعاون البحثي بما يخدم استكشاف الآثار وصونها وفق أحدث المعايير العلمية.

وتناول الاجتماع بحث محاور العمل المشترك وآليات تنفيذ التعاون خلال الفترة المقبلة؛ خاصة في مجالات توظيف تقنيات الاستشعار عن بُعد والتطبيقات الجيوفيزيائية في الدراسات الأثرية.

وشارك في الاجتماع من جانب الهيئة الدكتور عبد العزيز الفضالي، بقسم الآثار بشعبة التطبيقات الهندسية والمياه، والدكتور حسن دياب، بقسم الصخور والتخريط الجيولوجي بشعبة التطبيقات الجيولوجية والثروة المعدنية.

ويأتي هذا التعاون في إطار توجه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو تعزيز الشراكات البحثية الدولية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في خدمة البحث العلمي والتراث الأثري.

الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء جامعة قادش الإسبانية مجالات الدراسات الأثرية والأعمال الجيوفيزيائية

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