هنأ اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، المواطن عاطف جندي نجيب، لفوزه ضمن الفائزين في فئة «الأب الطبيعي» بمبادرة «الأب القدوة» لعام 2026 على مستوى الجمهورية، والتي أعلنت نتائجها الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا الفوز يمثل مصدر فخر واعتزاز لمحافظة الغربية، ويعكس ما يزخر به أبناؤها من نماذج مشرفة في العطاء وتحمل المسؤولية.

توجيهات محافظ الغربية

وأشاد المحافظ بقصة الكفاح التي قدمها الفائز، وحرصه على تربية أبنائه في بيئة أسرية مستقرة تقوم على العلم والأخلاق والترابط الأسري والاعتماد على النفس، مؤكدًا أن نجاح الأب في غرس هذه القيم في نفوس أبنائه يمثل أحد أهم أدواره في بناء الإنسان وإعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في المجتمع.

تحرك تنفيذي

وأشار اللواء علاء عبد المعطي إلى أهمية الدور المجتمعي الذي حرص الفائز على القيام به، من خلال نشر الوعي وتشجيع العلم والعمل والتكافل الاجتماعي، بما يعكس مفهوم الأبوة باعتبارها رسالة ممتدة لا تقتصر على رعاية الأسرة، بل تشمل الإسهام في تنمية المجتمع وترسيخ القيم الإيجابية بين أفراده.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية أن مبادرة «الأب القدوة» تسلط الضوء على نماذج تستحق التقدير، وتبرز الدور المحوري للأسرة في بناء مجتمع متماسك، مشددًا على اعتزاز المحافظة بأبنائها الذين يقدمون نماذج إيجابية ومُلهمة للأجيال الجديدة، ومتمنيًا للفائز دوام الصحة والتوفيق ومزيدًا من العطاء والنجاح.