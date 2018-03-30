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أخبار العالم

رئيس الوزراء: احتياطيات فيتنام من النقد الأجنبي تتخطى 60 مليار دولار

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:21 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
رويترز
قال رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك اليوم الجمعة إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تجاوزت 60 مليار دولار.

وشهدت احتياطيات النقد الأجنبي في البلد الواقع في جنوب شرق آسيا نموا مطردا في الأعوام القليلة الماضية، مدعومة بصادرات قوية.

وأعلنت الحكومة عن فائض تجاري بلغ 1.3 مليار دولار للربع الأول من 2018.

وقال فوك في كلمة ألقاها في قمة اقتصادية إقليمية في هانوي "نحن نحاول تحسين بيئة الأعمال في فيتنام، ونهدف إلى جعلها واحدة من بيئات الأعمال الأكثر إيجابية وتنافسية بين دول آسيان" في إشارة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا.

وجدد رئيس الوزراء القول بأن الحكومة تعتزم خفض معدل ضريبة دخل الشركات إلى 15-17 % من 20-22 % حاليا.

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