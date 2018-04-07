الرئيس التونسي: قريبا.. المرأة سترث مثل الرجل

قال الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، إن المرأة التونسية سوف ترث مثل الرجل قريبا.



جاء ذلك خلال إحياء الذكرى الـ 18 لوفاة الرئيس السابق، الحبيب بورقيبة، والذي حكم تونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1957 إلى 1987.



جدير بالذكر أن السبسي من أشد مؤيدي الدعوات إلى إعداد مشروع قانون يساوي في الميراث بين المرأة والرجل، مؤكدا أن الإرث لابد ألا يكون قضية دينية.



وقال السبسي: "تونس تفتخر بنسائها، وبالمساواة بين المرأة والرجل، وستواصل إلى الأمام من أجل دعم مكاسب المرأة وإرساء المساواة بين الجنسين في جميع المجالات.. النساء في تونس يمثلن 60 بالمائة من حاملي الشهادات العليا و45 بالمائة من القضاة و60 بالمائة من الأطباء".