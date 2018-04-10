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فن

أحمد كرارة يودع ديكور الحارة في "فوق السحاب"

الثلاثاء 10/أبريل/2018 - 02:01 م
صدى البلد
سمر سعد
ينتهي الفنان أحمد كرارة اليوم الثلاثاء، من تصوير آخر مشاهده فى ديكور الحارة بمدينة الانتاج الإعلامى وذلك ضمن أحداث مسلسل " فوق السحاب " .

وأشار أحمد كرارة، في تصريح لـ"صدى البلد"،إلى أنه يجسد خلال أحداث المسلسل دور زعيم عصابة وهو دور جديد ومختلف بالنسبة له،لافتا إلى أنه انتهى من تصوير 80% من مشاهد دوره فى المسلسل.

وعبر عن سعادته بالتعاون مع الفنان هانى سلامة وكل فريق عمل المسلسل الذي يشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم هانى سلامة، ستيفانى صليبا، منى عبد الغنى، إبراهيم نصر، شادى ألفونس، أمير شاهين، عفاف شعيب، هبة عبد الغنى، عزة مجاهد وغيرهم، وهو من تأليف حسان دهشان وإنتاج سينرجى.

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