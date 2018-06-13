بيومي فؤاد يخطف حسن الرداد وإيمي سمير غانم.. فيديو

عرضت الحلقة الـ 28 من مسلسل عزمى وأشجان وشهدت الحلقة تطورات عديدة حيث ذهب عماد لقسم الشرطة واعترف على خطيبته نفين "ملك قورة".. واعترف أيضًا على عزمى واشجان "حسن الرداد وايمى سمير غانم" واعترف أنهما نصابان لكن لم يصدقهم الضابط أمهر "محمد ثروت".





كما شهدت الحلقة أيضا نية عزمى و أشجان فى التوبة والتوقف عن النصب إلا أن تظهر الشرطة وتقوم بحبسهم وتعذبهم.. ويتضح فى نهاية الحلقة ان الشرطة لم تخطف العصابة وأنما قام نصاب محترف "بيومى فؤاد" بخطف عزمى وأشجان وباقى العصابة للعمل معه.



عزمى وأشجان بطولة حسن الرداد وسمير غانم وايمى سمير غانم ونسرين أمين .