محافظات

تخصيص حصة مجانية للوديان.. جني 65 فدانا من البلح البارحي بمزارع تعمير جنوب سيناء..فيديو

موسم جني البلح البارحي بجنوب سيناء
موسم جني البلح البارحي بجنوب سيناء
ايمن محمد

داخل واحة من أشجار النخيل وسط الصحراء، وتحديدًا منطقة وادي تال التابعة لمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، عمت الفرحة بين المواطنين مع بداية موسم جني محصول البلح "البارحي" الذي يعد من أجود وأغلى  أنواع البلح في مصر والوطن العربي.
قال العميد شريف عبد المنعم، رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء، إنه جاري جني محصول البلح البارحي بمزعة "وادي تال" التي تعد إحدى المزارع النموذجية التي أنشأها جهاز التعمير بمحافظة جنوب سيناء، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية، وتوفير فرص عمل لمواطني الوديان والتجمعات البدوية، ويجري تخصيص حصة مجانية من كافة المحاصيل لقاطني هذه الوديان، تنفيذًا لتوجيهات اللواء وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.
وأوضح رئيس منطقة تعمير جنوب سيناء في تصريح اليوم، أن مزرعة "وادي تال" جرى إقامتها على مساحة 37 فدان، بينهم 21 فدان زيتون، و558 شجرة نخيل برحي، و138 شجرة نخيل مجدول وبلدي، بإجمالي 696 شجرة نخيل، إضافة إلى مزرعة أغنام، ومزرعة سمكية، و20 صوبة.
وأكد أن إنتاجية أشجار النخيل البارحي داخل المزارع التبعة لجهاز التعمير، ذات إنتاجية عالية هذا العام، ويجري بيع جزء من الإنتاج للمواطنين بالمنافذ التابعة لمنطقة التعمير بكافة مدن المحافظة بأسعار تقل عن السوق بنحو 20 جنيه في الكيلو، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأشار إلى أن محصول البلح البارحي هذا العام يحقق الاكتفاء الذاتي، ويجري تصدير الفائض نظرًا لجودة المحصول الذي يعد المحاصيل الأورجانيك، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المزارع النموذجية التي جرى إنشاؤها بجنوب سيناء 13 مزرعة، وجرى زراعة 5 أفدنة بأشجار النخيل البارحي داخل كل مزرعة، ليصل إجمالي مساحة أشجار النخيل البارحي نحو 65 فدان.
على جانب أخر، قال محمد عبد الحميد، مهندس بمنطقة تعمير جنوب سيناء، إن محصول البلح البارحي ينتظره أهالي المحافظة كل عام، خاصة أنه يجري بيعه داخل المنافذ التابعة لمنطقة التعمير بأسعار مخفضة عن الأسواق، لذا يحرص المواطنين على شراء كميات كبيرة منه، ويمكن تخزينها داخل الثلاجات دون أن يقلل من قيمته الغذائية، أو نسبة لسكريات المركزة التي يتميز بها هذا النوع.
وأوضح أنه جاري جني ثمار البلح البارحي "الرطب" بمزرعة وادي تال، ويليها جني البلح الأصفر الذي يتميز بلونه الكهرماني، والذي يفضله الكثير من المواطنين، مشيرًا إلى أنه يجري بيع البلح الرطب بسعر، والبلح الأصفر بسعر آخر.

https://youtube.com/shorts/K0VXIM8ssbY


وأشار إلى أن البلح البارحي ذات قيمة اقتصادية عالية، كونه غالي الثمن، وذات إنتاجية علية حيث يتراوح إنتاجية الشجرة الواحدة ما بين 120 إلى 150 كيلو، وذلك يتوقف على عمر الشجرة، ومدى لعناية بها، إضافة إلى الأرباح الناتجة عن الفسائل الجديدة التي تنتجها كل شجرة، خاصة أن سعر الفسلة الواحدة  وصل إلى 4 آلاف جنيه، لذا يحرص المزارعين بجنوب سيناء على التوسع في زراعة البارحي.

جنوب سيناء موسم جني البلح البارحي حصة مجانية

