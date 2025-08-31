ترحيل أول دفعة من عربات الكارو من مدينة غارب إلى محافظة قنا

في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الرامية إلى الحفاظ على المظهر الحضاري لمدن المحافظة والقضاء على المظاهر العشوائية، أعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، عن بدء تطبيق قرار حظر سير عربات الكارو داخل شوارع المدينة.

وأوضح نديم أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2025، بهدف الحفاظ على الوجه الحضاري للمدينة، والتصدي لظاهرة النباشين، بالإضافة إلى منع تعطيل حركة المرور بشوارع غارب.

وأضاف رئيس مدينة رأس غارب أنه تم بالفعل ترحيل أول دفعة من عربات الكارو إلى محافظة قنا، على أن يتم استكمال ترحيل باقي العربات بشكل متتابع خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا حرص الأجهزة التنفيذية على تنفيذ توجيهات المحافظ بكل حزم لضمان استدامة المظهر الحضاري للمدينة وتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.