محافظات

محافظ الغربية يشيد بمبادرة "ارسم بسمة".. ويؤكد: الثقافة جسر لبناء وعي النشء وتعزيز الانتماء

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أشاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بالفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها مديرية الثقافة بالغربية ضمن المبادرة الصيفية “ارسم بسمة”، والتي تستهدف الأطفال والنشء خلال فترة الإجازة الصيفية، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تمثل قيمة مضافة لمسيرة التنمية بالمحافظة، لما لها من دور فاعل في بناء شخصية متوازنة لأبناء الغربية، عبر تنمية الوعي، وغرس القيم، وصقل المواهب والقدرات الإبداعية.

جهود محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن الدولة تضع النشء والشباب في صدارة أولوياتها، باعتبارهم المستقبل الحقيقي للوطن، مشيراً إلى أن الثقافة ليست نشاطاً ترفيهياً بل ركيزة أساسية في تشكيل الهوية، وتعزيز روح الانتماء، وترسيخ المفاهيم الإيجابية داخل المجتمع، موضحاً أن المحافظة تدعم بشكل كامل جهود قصور ومكتبات الثقافة في تقديم برامج مجانية وخدمات تصل إلى المراكز والقرى، بما يضمن إتاحة الفرصة أمام كل طفل للاستفادة من هذه الأنشطة.

دعم الأسر والعائلات 

وأوضح “الجندي” أن المبادرات الثقافية والفنية تفتح المجال أمام الأطفال والشباب للتعبير عن طاقاتهم، وتمنحهم مساحة للتفاعل البنّاء مع قضايا المجتمع، كما تساهم في اكتشاف المواهب الواعدة وتنميتها، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأولى للتنمية المستدامة.

مبادرة ورش تدريبية 

وشهدت المبادرة، التي تضمنت ورش حكي وأنشطة فنية وتوعوية، إقبالاً واسعاً من الأطفال في مختلف مواقع الثقافة بالمحافظة، وسط تفاعل إيجابي يؤكد نجاح التجربة في استقطاب النشء وتعزيز قيم المشاركة والوعي.

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة ستواصل دعمها الكامل لكل المبادرات الثقافية التي تستهدف بناء وعي الأجيال الجديدة، مشدداً على أن الثقافة والفنون أحد أعمدة التنمية وبناء المجتمع، وأن الاستثمار في عقول وأفكار الأطفال والشباب هو استثمار في مستقبل الوطن.

