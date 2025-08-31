استشاري حساسية ومناعة يوضح الفرق بين الجدري والجدري المائي

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن هناك فرق بين الجدري والجدري المائي، فالجدري المائي عبارة عن عدوى تتسبب في حدوث طفح جلدي وبثور بها مياه، ويتم علاجه، ولكن بعض الأطفال المصابين بضعف المناعة يؤثر عليهم بالسلب.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن الجدري المائي لدى الأطفال المصابين بضعف المناعة يؤدي إلى حدوث التهاب في الأغشية المخاطية بالمخ، مما يؤدي إلى حدوث الوفاة لبعضهم، ولذلك المرض أصبح أكثر خطورة.

ولفت إلى أن لقاح الجدري المائي متواجد منذ فترة، ولكن بريطانيا عممت اللقاح إجباري منذ الصغر، وذلك لحماية الأطفال من حدوث أي تطورات للمرض مع الوقت، مشددا على أن الجدري المائي مرتبط بالإصابة بالحزام الناري.

واسترسل: الجدري المائي مرض معدي وقد يصيب الكبار والأطفال، محذرا من أن الجدري المائي الذي يصيب الكبار يكون أكثر حدة وخطورة، ولذلك اللقاح أمر ضروري.