صنعاء تشتعل لمقتل أنس الشريف .. آلاف اليمنيين يتظاهرون تنديدًا بالإبادة الجماعية في غزة
تطالب باعتراف نووي .. كوريا الشمالية تؤكد رفضها التفاوض مع أمريكا
مصدر مقرب من أحمد عبد القادر يكشف حقيقة تقديمه شكوى ضد الأهلي
بكرة يوم مرتقب.. محمود سعد يكشف تفاصيل حالة أنغام قبل نتائج التحاليل
مفتوح الآن.. رابط مباشر للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات
تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على شهادات معادلة والأوراق المطلوبة
فضل الاستغفار في الثلث الأخير من الليل.. الإفتاء تكشف 4 فضائل
صربيا .. تصاعد الاشتباكات بين المحتجين ومؤيدي الحكومة لليوم الثاني
أمطار صيفية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس
على حساب توتنهام.. باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه
خرق جديد لوقف إطلاق النار.. إسرائيل تغير على جنوب لبنان وسقوط مصابين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جمال شعبان: تناول المضاد الحيوي دون استشارة طبيب قد ينتج عنها حساسية قاتلة

جمال شعبان
جمال شعبان
وجه الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، رسالة مهمة للمواطنين، قائلا:" لابد من ترشيد استخدام المضاد الحيوي، وأن تكون الجرعات الخاصة بتناول المضاد الحيوي لمدة".  

 الإصابة بحساسية ومشكلات صحية

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :"قلبك مع جمال شعبان" أن هناك مواطنين يصابون بحساسية ومشكلات صحية، بعد تناول كميات كبيرة من الادوية دون إشراف طبيب.

 تناول المضاد الحيوي

ولفت إلى أن تناول المضاد الحيوي دون استشارة طبيب، قد ينتج عنها حساسية قاتلة، وأن بعض الشباب تناول مضاد حيوي، واصيبوا بمرض خطير، ولذلك نطالب الجميع بالحذر.

وأشار إلى أنه يطالب الأمهات بعدم اعطاء الأطفال أي أدوية دون استشارة طبيب، قائلا:" بلاش ناخد من الجيران أدوية دون معرفة الأعراض الجانبية لها".
 

جمال شعبان معهد القلب معهد القلب القومي المضاد الحيوي استخدام المضاد الحيوي

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار اليوم الأربعاء

جانب من الاجتماع

مجلس الوزراء يستعرض مع الغرف التجارية مبادرة خفض الأسعار وتوسيع الأوكازيون الصيفي

خلال التوقيع

50 مليون جنيه تمويل جديد لدعم مستشفي 57357 من البنك الأهلي..تفاصيل

بالصور

بديل القهوة .. شيف تقدم مشروبات رخيصة بنفس نكهة وشكل البن لأهل غزة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يعرضك لمشاكل خطيرة| إليك طرق الوقاية

بفستان حمالات ..مى حلمى تثير الجدل بإطلالتها فى إيطاليا

بدرية طلبة

أنا مافيا.. بدرية طلبة ترد على الهجوم عليا بتورطها في قضايا بيع الأعضاء

القوات المسلحة تنظم زيارات لعدد من طلبة الكليات العسكرية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلبة الكليات العسكرية إلى مستشفى أهل مصر للحروق | فيديو وصور

أم ملك وأحمد

محتوى خادش.. الداخلية تعلن ضبط البلوجر أم ملك وأحمد

المتهمين

الداخلية تكشف تفاصيل اعتداء أشخاص على قائدي السيارات بالطريق الدولي

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

